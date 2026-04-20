金像獎2026｜廖子妤榮獲「最佳女主角」！揭開影后紅地毯妝容秘密

【第44屆香港電影金像獎｜廖子妤妝容】出道14年的廖子妤，一直以精湛细腻的演技，為觀眾帶來一個個活靈活現的角色。昨日廖子妤憑藉電影《像我這樣的愛情》榮獲《第44屆香港電影金像獎》「最佳女主角」，實至名歸。緊張又感動的她，在台上感謝多方的支持和信任，使她一步步的踏上此頒獎台，更展望自己能有機會參加第55屆、66 屆、77屆、88屆的《金像獎》。



我害怕被很多眼睛注意，但我好喜歡演戲。我的喜歡和我最害怕的事很衝突，但我就是很想試一下，我覺得「人一世物一世」。 廖子妤《金像獎》「最佳女主角」獲獎感言

廖子妤榮獲《第44屆香港電影金像獎》「最佳女主角」｜時刻散發自信光芒（Bobbi Brown提供）

廖子妤時刻散發自信光芒

不論在領獎台上，還是台下的廖子妤，都充滿著魅力與光芒。廖子妤曾分享過，她很重視睡眠、均衡飲食和適當運動，認為這些都與皮膚狀態息息相關。除了日常良好的護膚習慣外，這次出席《金像獎》紅地毯，廖子妤的時尚迷人妝容是由專業彩妝品牌Bobbi Brown 所打造。品牌以塑造「原」美肌為核心信念，綻放肌膚最純粹的質感與光芒，與廖子妤的從容自信及獨特魅力不媒而合。

廖子妤｜細緻無瑕的底妝 散發奪目自然亮澤（Bobbi Brown提供）

廖子妤｜細緻無瑕的底妝 散發奪目自然亮澤

底妝是一個妝容的關鍵，廖子妤當日以Bobbi Brown的維他命營養底霜和無重輕霧粉底液，打造出輕盈透薄的底妝。先以前者為肌膚帶來即時滋養，同時有著妝前乳霜和保濕乳霜的功效，減少多重上妝步驟以達至零負擔。再以後者均勻修飾瑕疵，妝感輕盈透薄，呈現零負擔的長效柔霧妝效，讓肌膚在不同燈光下仍然散發出由內而外的自然亮澤。

廖子妤｜啞緻紅唇 為造型增添時尚魅力（Bobbi Brown提供）

廖子妤｜啞緻紅唇 為造型增添時尚魅力

充滿魅力的紅唇唇妝，才是散發高級質感！廖子妤當日的妝容選用了品牌的極緻奢華啞緻唇釉，色號#Plum And Done，是一款木質紅棕色調，打造絲滑細膩的啞緻唇妝。使廖子妤造型增添優雅與精緻的時尚格調，同時呼應她一貫優雅自信的個人氣質。

廖子妤的《金像獎》紅地毯妝容是由專業彩妝品牌Bobbi Brown 打造（Bobbi Brown提供）

廖子妤｜簡約眼妝 使妝容更具層次感

廖子妤的《金像獎》妝容，非常注重層次感，整體有著細緻底妝和啞緻紅唇，所以在眼妝部分以簡約柔和呈現。眼影以超持久炫彩眼影筆輕輕勾勒，配上微微上揚眼線和根根分明的睫毛，使雙眸神采提升，時刻散發迷人魅力。