康城影展2026｜歷年得獎港片《霸王別姬》重映！獎座/評審團公開

法國康城影展（Cannes Film Festival）將於當地時間5月12至23日舉行，每逢此段期間，匯聚世界級影星和導演，同時大會頒發高榮譽的金棕櫚獎（Palme d'Or），致力推動電影藝術的發展。「01女生」整理康城影展2026的重點資訊，包括得獎名單、歷年香港「最佳影片」及金棕櫚獎座設計等。



康城影展是甚麼？

康城影展英文為Cannes Film Festival，始於1946年，原名為「國際電影節」，定在五月中旬進行，直至2002年正名為「康城影展」。最初由時任法國藝術行動協會（Association Française d'Action Artistique, AFAA ）秘書長Philippe Erlanger在1938年建議、法國國民教育與藝術部長Jean Zay推動，選址氣候舒適的康城，並邀請Louis Lumière擔任首屆主席，翌年更透過美國片商於康城設郵輪慶宴，引起不少關注。

不過受到第二次世界大戰影響，影展計劃擱置，至1946年由法國藝術行動協會在一家舊賭場順利舉辦，後由法國工業部及商業部共同接辦。今年康城影展為第79屆，初期曾因財困一度停辦，其後亦受到「五月學生運動」影響而中斷，早年更因新冠病毒而延期。雖然困難重重，但康城影展依然能突破重圍，與威尼斯影展和柏林影展齊名，成為國際最具影響力的影展之一。

法國康城影展（Cannes Film Festival）將於當地時間5月12至23日舉行。(Getty Images)

康城影展2026日程/地點

第79屆康城影展在法國時間5月12日至23日舉行，地點同樣為康城節慶宮（Palais des Festivals et des Congrès），Pierre Salvadori執導電影《The Electric Kiss》將為活動揭幕。得獎名單將於21至23日陸續公布，包括高榮譽的「金棕櫚獎」、「最佳導演」、「最佳女主角」、「最佳男主角」、「最佳劇本」及一種關注單元獎項等。

康城影展2026日程/地點 (Getty Images)

康城影展2026｜星級評審團

康城影展日前公開評審團陣容，從22部正式競賽片中選出得獎名單。憑電影《分手的決心》獲得第75屆康城影展「最佳導演獎」的韓國導演朴贊郁，將會擔任評審團主席，演員Demi Moore、《哈姆奈特》導演趙婷及編劇Paul Laverty等，亦是評審團成員。不過，今屆康城影展評審團中，則沒有任何法國本土成員。

康城影展2026｜朴贊郁將會擔任評審團主席。(Getty Images)

康城影展2026｜港產片一度入圍及獲獎

港產片也能揚威海外！由陳凱歌執導、張國榮及鞏俐主演的《霸王別姬》，便在1993年獲得金棕櫚獎，至今仍是唯一獲得該項榮譽的華語電影。演員梁朝偉亦憑電影《花樣年華》，榮獲第53屆康城影展「最佳男主角」，當年電影同時得到「最佳藝術成就大獎」。近年上映的《九龍城寨之圍城》，亦入圍2024年「午夜展映單元」，得到不俗評價。

康城影展2026｜《九龍城寨之圍城》入圍2024年「午夜展映單元」。(Getty Images)

康城影展2026｜《霸王別姬》重現大銀幕

曾在1993年獲得金棕櫚獎的電影《霸王別姬》，將橫跨33年在今屆康城影展經典單元中重新上映，而有份主演的鞏俐，更會現身觀看，與觀眾分享拍攝這部電影的細節和心得。

康城影展2026｜《霸王別姬》主演鞏俐將現身觀看電影。(Getty Images)

康城影展2026｜金棕櫚獎座設計

被視為高度榮譽的金棕櫚獎，繼續由Chopard鑄造獎座。採用符合倫理道德標準的18K金，並透過「失蠟鑄造法」工藝，花逾70小時手工製成，可見手工切割的水晶石基座上，配有19片萼葉，當中棕櫚枝末梢呈心形，盡顯品牌特色與工藝。除了金棕櫚獎，影展期間由評審團頒發的所有獎座，同樣由Chopard負責設計。