名牌減價｜Fendi返工袋8折　Chloé熱賣款$7XXX　30款名牌手袋減價

名牌減價｜網購年中減價接近尾聲，想入手減價名牌未必要等到11月的Black Friday，網購平台Matchesfashion突如其來的折扣可能也找到你的心水，Saint Laurent、Chloé、Fendi等品牌也在減價名單內。



超蓮揹上 Saint Laurent Le Maillon 手袋，售價港幣$19,900。（laurinda_ho＠instagram）

網購8折專區低至HK$3,536 必入Saint Laurent、Chloé

踏入8月，早秋、秋冬季陸續上線，許多年中減價已經結束，網購平台Matchesfashion突推出「8折專區」，購滿HK$2,000可享受優惠，名牌手袋選擇多，也有品牌的經典款和熱賣款，如Saint Laurent的「YSL」金扣「Maillon」、「Loulou」，今年全新推出的「空姐袋」Le Maillon，BLACKPINK Rosé、何超蓮都是用家，人氣程度可見一斑；

當然也少不了女生最愛的Chloé，近年大賣的「Daria」與「Kiss」有8折優惠，低至$7,432便可入手。

除了經典熱賣款之外，今年非常流行的垂直「手機袋」設計也有減價，Burberry 推出款式多，以輕巧扁身為主，減價的「Robin TB-plaque canvas」較為有些厚度，與經典款「TB Bag」設計一樣，是入門的好選擇。另外，Balenciaga、Alexander Mcqueen的垂直手袋也值得小資女考慮。

▼▼▼【按圖看】網購平台Matchesfashion推出「8折專區」，使用折扣碼【20MF】，購滿$2,000有優惠，品牌包括Fendi、Valentino、Givenchy等，低至$3千多元可入手▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以活動詳情，以官方資料為準。）

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