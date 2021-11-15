Rolex｜10大最具升值潛力勞力士：熱門Daytona　綠水鬼1年升過萬

【Rolex｜勞力士】Rolex勞力士向來都是錶迷的心頭好，而近年來Rolex的炒價屢創新高。屬新手入門級數的Submariner（水鬼）、Daytona（地通拿）、Datejust等錶價亦愈來愈高。面對「有升無跌」的勞力士，到底哪款Rolex最具升值潛力？不妨參考日媒《Watch LIFE NEWS》早前公布在二手市場「10大升值幅度最高的勞力士」，看看哪款Rolex最應入手投資？



Rolex（勞力士）手錶可謂歷久不衰，坊間不少人都說：「買Rolex勞力士比起買股票更保值。」正所謂買股票亦有升有跌，但Rolex（勞力士）的錶價卻只升無跌。如向來被譽為Rolex升值款的Submariner（水鬼）、Daytona（地通拿）、Datejust、GMT等的Rolex手錶系列，其錶價在二手市場仍然持續上升。

【Rolex｜勞力士】早前奇洛李維斯（Keanu Reeves）亦為感謝電影《殺神4》的拍攝團隊的付出，更一口氣送出5隻現時「一錶難求」的Rolex Submariner（黑水鬼）。(talesfromlordrodney@IG)

在二手市場與明星效應的加持下，Rolex錶價更見高企。如早前奇洛李維斯（Keanu Reeves）亦為感謝電影《殺神4》的拍攝團隊的付出，更一口氣送出5隻現時「一錶難求」的Rolex Submariner（黑水鬼），而這款「黑水鬼」原價達HK$71,300，但在二手市場的炒價已高達約11萬至12萬，升幅驚人。

面對「早買早享受」的Rolex，想在2021年末買一款自用或投資保值的Rolex時，不坊參考日媒《Watch LIFE NEWS》早前公布在二手市場「10大升值最高的勞力士」。

這份報告針對日本2020年11月到2021年10月期間，找出10款在日本市場升幅最多的Rolex，當中港人的熱愛款Submariner Date（綠水鬼）排第10位，一年間升值過萬元（目前市價售約15萬6千）；大熱款的Explorer I （探一）獲第7位，一年升價約1萬六（目前市價售約8萬1千），而當中獲首位的Daytona，更是錶迷大愛的「白鋼之王」？一年升幅高達約6萬4千港元，升幅達24%，相當令人震撼。

【按圖看】2手市場「10大最具升值潛力Rolex」排名，港人最愛Rolex Submariner（黑水鬼）一年升值2萬2千排第４位；「白鋼之王」Daytona一年升幅高達約6萬4千港元，排首位？▼▼▼

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資料來源：《Watch LIFE NEWS》

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