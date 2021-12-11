Tiffany & Co.婚戒2022推薦︳6款人氣夢幻鑽戒　女生看到超心動

Tiffany & Co.婚戒2022推薦︳Tiffany & Co.絕對是每個女生夢寐以求的婚戒品牌首選，把閃亮無比的鑽戒搭配經典絕美的Tiffany Blue小藍盒，夢幻得令女生們都感到心動，真的會急不及待對男友說出「我願意」。以下為大家推薦6款最經典的人氣款式，聽說這都是女生最想獲得的鑽戒款式，一起來看看每隻婚戒的完美設計吧！



Tiffany & Co.絕對是每個女生夢寐以求的婚戒品牌首選（IG@mytblog）

Tiffany® Setting 鉑金六爪訂婚戒指

說到Tiffany & Co.的婚戒，率先推薦的一定是多年來經典不敗的「六爪鑽戒」，於1886年推出後就火速大熱，成品牌最具標誌性的鑽戒款式。以六爪鑲座設計把圓形的鑽石托高，這樣才能讓光線完美平均地折射到鑽石上，令鑽戒盡顯光澤感。

Tiffany® Setting 鉑金六爪戒指（Tiffany & Co.）

Tiffany Harmony™鉑金鑲圓形鑽石訂婚戒指

Tiffany Harmony系列的設計較為簡潔，以四爪鑲座的設計配搭圓形明亮式閃鑽，低調得來又盡顯優雅魅力。有不少女生愛把此鑽戒疊戴另一款Tiffany Harmony的鑲鑽戒指，其設計向中央收細，與鑽戒混搭在一起剛剛好相稱，又能增添戒指的華麗感。

Tiffany Harmony™鉑金鑲圓形鑽石訂婚戒指 （Tiffany & Co.）

Tiffany True 鉑金鑲單顆鑽石訂婚戒指

在2019年才推出的Tiffany True採用了Tiffany 獨有方形混合式切割的Tiffany True鑽石，配以細緻的鉑金環，簡約的線條在設計上可說是做得非常細膩，此系列的鑽戒從側面看會顯示出品牌經典的T字形細部裝飾，時尚度十足，難怪會被譽為現代愛情的新標誌。

Tiffany True 鉑金鑲單顆鑽石訂婚戒指 （Tiffany & Co.）

Tiffany True鑽戒從側面看會顯示出品牌經典的T字形細部裝飾（Tiffany & Co.）

Tiffany Lucida 車工鑽石訂婚戒指

喜歡走與別不同的路線的你，大可以選這款設計感滿分的Tiffany Lucida鑽戒。以特殊的混合式切割法把戒指分開了上半部的階梯式車工，及下半部的明亮式車工，一看此設計其辨識度極之高。而戒指的拉丁文原意為「群星中最亮的那顆星」，戴上它絕對令你成為全場最矚目的新娘子。

Tiffany Lucida 車工鑽石訂婚戒指 （Tiffany & Co.）

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