名牌減價｜Chloé限時7折優惠：人氣手袋$2,XXX起　小資女必買副線

【名牌手袋／減價／Chloé／See By Chloé】Chloé走簡約風格卻不失品牌特色，適逢減價季，Chloé官方網站推出限時7折優惠，精選手袋及銀包款式最平2千多就能入手，就連副線品牌See By Chloé亦包括在內，即使預算不高，定能從中找到心頭好。



【名牌手袋／減價／Chloé／See By Chloé】Chloé官方網站推出限時7折優惠，精選手袋及銀包款式最平2千多就能入手。(Chloé)

Chloé限時7折優惠

Chloé受女生喜愛，簡約設計下不失精緻細節，尤其手袋款式更具有即時點綴造型效果，以增加亮點。Chloé是次減價囊括一系列精選手袋、銀包、鞋履，多款人氣細手袋亦列入優惠中，包括DARRYL BELT BAG，除以傳統繫於腰間的揹法，更可當作斜揹袋使用，加上比平日斜揹袋的肩帶長度更短，更適合小個子女生，原價HK$8,100減至HK$5,670；此外，SMALL DARRYL POUCH也由原價HK$3,200減至HK$2,240，容量足以擺放日常所需之物，當成Clutch使用方便又充滿時尚感，減價後只HK$2,240。

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【名牌手袋／減價／Chloé／See By Chloé】預算不高的小資女則可留意Chloé副線品牌See By Chloé，承襲了Chloé的簡潔，款式也更見年輕化。(Chloé)

副線品牌See By Chloé承襲Chloé簡潔：小資女必選

預算不高的小資女則可留意Chloé副線品牌See By Chloé；See By Chloé主打年輕女性市場，無論是手袋輪廓以至設計風格都承襲了Chloé的簡潔，款式也更見年輕化。減價手袋款式中，包括近年極度流行、又以圓滑線條配以翻蓋簡潔輪廓聞名的馬鞍袋：MARA SADDLE BAG，設有帆布配皮革包邊及皮革2種材質，帆布配皮革包邊款原價HK$4,100，減價後HK$2,870；皮革款由原價HK$4,300減至HK$3,010，價錢親民，相當抵買。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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