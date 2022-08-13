2022上半年度IT Bag｜Diesel 1DR搜尋量暴升317%力壓Balenciaga

Y2K熱潮為我們帶來不少童年回憶，由Miu Miu的低腰裙、Valentino的Barbiecore芭比粉紅，都是昔日看到偶像會穿搭的風格，但原來還有另一個品牌因為Y2K熱潮而重新回流，它就是昔日的潮牌 Diesel ，今年Diesel的 創意總監 Glenn Martens 改造並帶來的 1DR bag，在短短一個月的搜尋量暴升317%，力壓 Gucci、Balenciaga 等長居榜首的品牌。



據Lyst 2022年的第二季報告，在近幾年長期佔據榜首的 Gucci 的鞋履或 It-bag 清單榜首的 Balenciaga 都不及今季來勢洶洶的潮牌 Diesel 1DR bag。今季由 Diesel 的創意總監 Glenn Martens 改造的1DR bag，單在6月搜索量已經暴升317%，即使在明星效應下 Balenciaga 的 Le Cagole 手袋， Diesel 1DR bag 的出現也讓各位時尚達人難以抵擋它的魅力。

Lyst的「最受女士歡迎單品」排名當中，Diesel 1DR bag 排名第一（Lyst官網截圖）

在Lyst的「最受女士歡迎單品」排名當中，Balenciaga 的 Le Cagole 只是排名第4， Jean Paul Gaultier 找來 Lotta Volkova 設計的話題性作品「全新裸體效果連衣裙」則排第3，而 addidas x Gucci Gazelle 運動鞋排名第2，而 Diesel 1DR bag 排名第1力壓各大品牌。

Glenn Martens（中）在2020年10月擔任Diesel 的創意總監。（Getty Images）

Diesel 1DR bag爆紅並不是沒有原因的，在2020年10月 Diesel 任命 Glenn Martens 擔任品牌的創意總監後，引起時尚界的關注，因為Glenn Martens曾帶領著2011年成立的法國品牌 Y/Project ，獲「叛逆天才」 Jean Paul Gaultier 青睞，在今年1月曾為JPG接管其高級訂製系列，而他重新演繹的 trompe-l’œil 印花引起哄動。

Miley Cyrus在早前的表演也用攜帶Diesel 1DR手袋上台。 (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

在 Diesel 2022 秋冬系列，Glenn Martens不負眾望設計出一系列極具代表性的 Y2K 造型，整個系列亮相只有短短幾個星期，不少歐美名人都急不及待地換上Diesel造型，當中包括Rihanna、Dua Lipa、Kylie Jenner等等為人追捧的時尚Icon。 而在Pre-Fall 系列登場的 1DR 手袋也成為了時尚界火速售罄的IT bag，而且價錢想比起其他奢侈品牌來得便宜，由 $1,500 至 $3,000 不等，價錢相當親民。

今次1DR的設計簡約，將極具標誌性的元素融入在產品當中，以金屬感面料加上品牌 D 字 Logo，結合堅固的手柄，獨特流線型包身，而且配色也相當大膽，當中金屬粉色深受女性歡迎，可以呈現出女性的帥氣型格一面，不少 A-list 的名人們都陸續排隊購買這款重新設計的 1DR。