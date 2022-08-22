1分鐘測出自己屬哪款身材　梨形配傘裙遮寬臀、H形勿穿過長上衣

【測驗｜身形｜穿搭】不知大家有否試過，每次網購完的衣服，試穿時都與想像有出入？這或與身形有關。各種身形穿同款衣服，都可營造出不一樣感覺，因此選購衣服時，需要清楚了解自己身形上的優缺點，從而透過穿搭改善身形，並加強魅力之處。內地平面模特兒「嘉麻嘉辣」曾在小紅書發文《你知遁你是甚麼身材嗎？》，分享如何在1分鐘內測試身形，大家不妨都來試試看！



「嘉麻嘉辣」指出，測試身形只需靠一把軟尺。（小紅書）

「嘉麻嘉辣」指出，測試身形只需靠一把軟尺，量出自己的肩圍、胸圍、腰圍和臀圍，並根據以下三項問題答案，配對出屬於自己的身形：

1. 請選出身形最寬的位置。



A.肩圍 B.臀圍 C. 胸圍

2. 請選出肩圍和臀寬的比例。



A.肩圍和臀寬相等 B.肩圍大於臀寬 C.肩圍少於臀寬

3. 請將腰圍除以臀圍，以找出腰臀比例。



A.少於0.85 B.介乎0.85至1之間 C.超過1

余香凝穿荷葉邊上衣。（IG@jenniferyuuu）

H形身材（AAB、BAB、CCB）

一般屬這身形的女生，身材都較勻稱，若穿顯腰線的服飾，可讓身形曲線更為明顯。荷葉邊或一字肩上衣會顯肩寬，因此配搭這些款式，不僅展現小清新和少女感覺，而且有顯瘦的視覺效果。不過，若然穿過長的oversize上衣當連身裙，會將腰部遮住，胸部或臀部較豐滿的女生，便會容易顯肥。

朱千雪穿連身裙展優雅。（IG@tracytschu）

梨形身材（BCA、BCB、ACA、ACB、CCA）

不少女生或因久坐形成下半身水腫，故對梨形身材的女生而言，靠衣愛遮蓋臀部是必要的，以平衡整體比例。要視覺上收窄下身的闊度，可選擇傘形或A字款裙子，減輕臀寬的明顯度，亦可利用V領上衣，予人倒三角身形的錯角，從而平衡身形比例問題。

倪晨曦穿寬身連身裙遮孕肚。（IG@misselvani）

蘋果形身材（BBC、AAC、CCC、BAC、CAC、CBC）

擁有蘋果身形的女生，都是四肢較幼、身材較圓潤，因此需要修飾肚腩位置，如穿高腰褲和A字裙，可減輕膨漲感。若然喜歡簡約隨性穿搭的話，可參考韓式穿搭，把前方衣襬攝進褲內，視覺上分散焦點，不過切記別穿貼身衣服或低腰褲，以防暴露缺點。

昆凌也愛穿貼身的衣服展身材。（IG@jendesstudio）

沙漏形身材（AAA、BAA、CAA）

這種身形一般都是健美系女生，基本上大部分服飾都能輕鬆駕馭，如針織短衫和高腰褲的配搭，可展現出性感活力，同時亦顯長腿。若然喜歡展示健康身材的話，便要避免穿寬鬆或直筒衣服，因這樣會將優點收起，令人看起來平平無奇，吸引力大減。

陳漢娜穿吊帶連身裙重，視覺上減輕肩寬的特徵。（IG@hannachanx）

倒三角身材（ABC、ABB、ABA、CBA、CAB、CBB）

「嘉麻嘉辣」於片中亦提到，大部分模特兒都屬倒三角、即肩膊較寬的身形。這類型女生需要避免穿一字肩款或墊肩，以免膊頭更顯寬闊，看起來有種男子漢感覺。為營造少女味，可以配搭吊帶連身裙，展現出健康性感，亦可以利用高腰闊褲，平衡整體身形比例。此外，帽子亦是件不錯的時尚單品，讓整體身形更顯長和瘦。

資料來源：小紅書「嘉麻嘉辣」