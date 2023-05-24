宋智雅擺脫負面形象為鞋履品牌代言　4大轉變重新出發更得民心？

宋智雅｜人生總會犯多少過錯，最重要是知錯能改。韓國網紅宋智雅日前回歸，昨日（23日）更宣布成為台灣鞋履品牌D+AF的代言人，分享數張甜美的形象照。雖然她曾因「假名媛風波」，形象一落千丈，但其後知錯能改，並憑自身努力，作出了4個轉變，成功修補別人對她負面的感覺。



宋智雅｜韓國網紅宋智雅宣布成為台灣鞋履品牌D+AF的代言人。(IG@dear.zia)

宋智雅昔日透過節目《單身即地獄》爆紅，由於在拍攝期間，帶了多套名牌服飾替換，加上宣稱住高尚地區聖水洞住宅，引人幻想是位漂亮誘人的富二代。不過，隨其遭爆料多次穿仿冒品後，人氣短時間內急跌。她亦於社交網站發表親筆道歉信，認部分傳言為事實，「對不了解設計產權而發生的一切，會深切反省和思考。」

宋智雅在去年底再活躍於社交媒體，有別過往奢華的富家女形象，現時她多添純樸和真摰，讓網民認為她以下定決心改過。她亦勇敢地「從哪裡跌倒，便從那裡站起」，去年9月曾於社交媒體公開自己的大化妝間，雖然略帶炫耀感覺，但卻沒令人反感，可見出她的形象，開始漸漸回升。

宋智雅｜宋智雅大方公開寬敞的化妝間。(IG@dear.zia)

宋智雅｜宋智雅自「假名媛風波」後，有別過往奢華的富家女形象，現時她多添純樸和真摰。(IG@dear.zia)

宋智雅曾因「假名媛風波」，一度清空所有Instagram和YouTube影片，沉寂半年後再度更新影片，主要分享私下日常生活，同時因被拍到平日會做義工，讓人認為其心態較以前更踏實和低調。現時她簽約新經紀公司SUBLIME，成為前少女時代成員Tiffany的師妹，日前更於社交媒體宣布，成為台灣鞋履品牌的代言人，擺脫過往的負面形象，到底她在這段期間，作出了怎樣的改變，令人對她印象加分呢？

宋智雅｜宋智雅放棄經營4年多、訂閱數目達217萬的YouTube頻道，決定重新出發。(YouTube@THE 프리지아)

宋智雅擺脫負面形象轉變一：放棄舊有YouTube頻道重新開始

由YouTuber起家的宋智雅，經營頻道4年多，訂閱數目達217萬。但在形象滑落、再簽約新公司後，她決定重新出發，放棄以往的人氣和成就，開設全新頻道「THE 프리지아」。在新頻道的第一條影片中，她便透露經歷風波後的心情，感謝得到粉絲陪伴，自己才能重新開始，並表示現時心情就像2019年剛開始做YouTuber的感覺，「以重新開始的心全力以赴。」

宋智雅｜宋智雅日前於社交媒體，亦分享自己成為被遺棄狗隻Bebe(베베、右上)的臨時看護。(IG@dear.zia)

宋智雅擺脫負面形象轉變二：收養被遺棄小狗

除了曾被拍到會做義工幫忙，宋智雅日前於社交媒體，亦分享自己成為被遺棄狗隻Bebe(베베)的臨時看護，展現出善心的一面。她表示，自己做了流浪動物義工數個月，期間遇上Bebe，並一直都很注意牠，甚至在決定申請臨時看護前，也會夢到對方。

宋智雅｜宋智雅戴上YSL珍珠耳環，價錢約3,500港元。(IG@dear.zia)

宋智雅｜宋智雅介紹自己的Fendace系列漁夫帽，耳上戴的是YSL珍珠耳環。(Youtube@free지아)

宋智雅擺脫負面形象轉變三：名牌飾品替代Monogram服裝

宋智雅過往愛將時尚品牌標誌穿身上，讓人一看就知是名牌。現時她則較低調，造型穿搭簡約。由於飾品價格一般較手袋低，故宋智雅都從名牌飾品著手，如YSL珍珠耳環、Versace咕𠱸及Fendace系列漁夫帽等，不顯高調之餘，同時點綴整個造型或氛圍，締造出高級時尚感。

宋智雅｜宋智雅穿意大利街頭品牌GCDS針織上衣。(IG@dear.zia)

宋智雅｜宋智雅穿高爾夫球品牌WAAC的運動球鞋。(IG@dear.zia)

宋智雅擺脫負面形象轉變四：使用合風格的小眾品牌

相較高級品牌，小眾品牌更顯獨特和親切氣質。宋智雅在今月初拍片分享近期愛用服飾，當中包括不少小眾品牌眼鏡、髮圈及耳環等，而彩色針織外套便是來自意大利街頭品牌GCDS。她在打高爾夫球時，更穿高爾夫球品牌WAAC的運動球鞋，相比以前已較親民。此外，要打造高級時尚感覺，宋智雅會選擇符合自己的服飾，如陽光、歐美及玩味風格，以增強自己的氣場。