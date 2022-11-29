精選四大日本必訪中古店 全層Hermès手袋、香奈兒聖殿都不能錯過

日本中古店｜隨著不少國家入境限制措施放緩，許多人都計劃假期出國旅行，其中日本更是首選，而在疫情前，日本的中古店是許多內行女生必備的行程之一！日本的中古市場成熟，只要找對店家不僅品質有保證，甚至分分鐘能找到市面上稀少品，以下為大家整理了4個知名的日本中古店，大家下次去日本時不妨去試試看尋寶！



日本必訪的中古店｜Brand Off

日本必訪的中古店｜Brand Off的3樓則全層都是Hermès手袋、手錶及首飾，絕對是許多女生能逛一整天的地方。（截自 Brand Off官網）

Brand Off總店是位於日本銀座，是當地的知名中古店，店舖共有4層，底下幾層都主要是中古服飾和一般名牌的中古手袋，而在3樓則全層都是Hermès手袋、手錶及首飾，絕對是許多女生能逛一整天的地方。

此外，銀座總店在今年10月時搬遷至新店，為慶祝此事Brand Off特別推出了優惠，大家只要下載他們的APP領取優惠卷即可享指定優惠，至2023年3月31號為止，就算錯過此優惠也沒關係，Brand Off門市經常舉行不同優惠活動，大家可以留意一下。

日本必訪的中古店｜Vintage Qoo

Vintage Qoo曾是許多時尚達人和明星曾到訪尋寶的中古店，日本女星水原希子也是他們的常客。這間中古店以出售CHANEL和Hermès的中古品為主，但也不少Dior、Gucci、LV等熱門名牌中古手袋，另外古董手錶和珠寶也能在此店尋到。此外，Vintage Qoo的展示廳是採用預約制，每天只有五個時段可以進店，有興趣到訪這間店的話，要記得先預約。

日本必訪的中古店｜Amore

如果你是CHANEL的忠實粉絲，絕不能錯過Amore！其中的AMORE Omotesando分店被譽為香奈兒聖殿，店內幾幾乎都是80、90年代CHANEL中古手袋，絕大部份都是已經是絕版；此外，除了CHANEL外，Hermès、LV、Dior、CELINE等等，亦能在此店找到！但由於Amore出售的單品很多是絕版或市面上的稀少品，所以價格相對來說較高，但也是有機會尋到款式及價格都心儀的手袋，或是當作參觀香奈兒聖殿，也是很不錯的選擇！

日本必訪的中古店｜Hedy

Hedy相比上述的中古店，沒有那麼多的華麗高奢或繁複復古裝潢，店面都是以低調簡約設計為主，讓大家逛起來更舒適自在。Hedy裹括的品牌也相當多﹐包括了CHANEL、Hermès、Dior、PRADA等多個品牌，但款式相對較普通，所以價格也較相宜，不少日本女生閒時都會到訪尋寶！有預算限制的女生不妨可以留意看看這間。