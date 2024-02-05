情人節禮物實用之選｜10款情侶手鐲推介Hermès浪漫、YSL$2500入手

情人節禮物實用必買2024｜即將就是情人節，不妨在這浪漫的節日中，送上一份別具意義的禮物！其中情侶飾物是一個不錯的選擇，不少品牌推出的手鐲都充滿小心思，像是LV情侶手鐲的吊墜是可以合二為一、Prada夠型格、Versace Medusa則低調，還有YSL、Valentino、Gucci等品牌都很適合作為情侶手鐲，於接下來的情人節就為他/她送上這份浪漫又甜蜜的禮物吧！



情人節禮物實用必買2024｜Cartier Love系列手鐲 小型款 HK$37,200

Cartier Love系列手鐲，可說是眾多男女作情侶手鐲的首選。LOVE系列誕生於1970年代的紐約，象徵無拘無束的愛，手鐲採用緊密的閉合設計和螺絲造型，以鎖起真摰愛意鑄就永恆，令作品成為雋永經典之作。手鐲目前共推出18K玫瑰金、18K黃金、白色黃金以及鑲有鑽石的款式，大家可以根據情侶間的喜好的配戴習慣來選擇。

情人節禮物實用必買2024｜Cartier Love系列手鐲 小型款 HK$37,200 （Cartier）

情人節禮物實用必買2024｜Hermès Clic H bracelet HKD 5,900 / Clic HH bracelet HKD 5,900

Hermès 的首飾一直都是歷久不衰的，猶如永恆愛情的象徵。其中Hermès 的經典Clic H手鐲和Clic HH手鐲，前者採用玫瑰金色手鐲配上不同顏色，適合女生配戴；後者則採用銀色手鐲配上霧面琺瑯，顏色選擇僅黑色、灰色和啡色，款式較中性，較適合男生或是喜愛型格打扮的女生配戴。兩款手鐲中間都帶有品牌標誌性「H」Logo，低調地展示時尚氣息，同是亦在放閃！

情人節禮物實用必買2024｜Louis Vuitton VIVIENNE AMOUR 手鐲 HK$5,850

Louis Vuitton推出的這款Vivienne Amour手鐲非常浪漫，設計是向備受喜愛的玩偶致敬。男、女款手鐲都飾有拋光金屬Vivienne吊飾，兩個玩偶均於正中位置配半顆玫瑰金色的心形圖案，可以接合在一起，並配有兩條不同的Monogarm圖案繩索束帶，簡直是為情侶而設的手鐲！

情人節禮物實用必買2024｜Saint Laurent interlocking monogram 手鍊（金色） HK$2,500/ Saint Laurent logo-plaque leather 手鐲（黑色） HK$2,700

YSL Laurent這款Monogram系列手鍊充滿氣質高雅，而另一款YSL金屬字母配皮革手鐲，設計時尚又型格，雖然不是同款手鐲但有同樣元素，也很適合作為低調的情侶手鐲。女生的手鍊設計精緻又百搭，不論是日常悠閑穿搭還是上班穿搭都可以搭得很好看；而男生的手鐲以黑色小牛皮配黑色YSL，即使天天戴也不突兀！

情人節禮物實用必買2024｜John Hardy Love Knot系列 Love Knot Bracelet, Sterling Silver 3.5MM HK$6,440；Sterling Silver 6.5MM HK$11,120

John Hardy 所推出的Love Knot系列，是跨越季節的愛情見證品，以兩條相互連接的John Hardy標誌性編織鏈條結合成美麗的繩結，以巧奪天工的手藝呈現出承諾、堅韌和愛的意義。系列經典的推扣式手鏈，採用純銀制成，且款式經久不衰。手鏈備多款規格，其中較幼身得3.5MM 適合女生配戴，顯得手腕更纖幼，而6.5MM 則適合男生，是情侶首飾不錯的選擇。

情人節禮物實用必買2024｜Versace Medusa 編織皮革手環 黑色HK$1,841 粉色HK$2,290

喜歡簡單俐落的情侶們，可以考慮Versace Medusa編織皮革手環！這款手環採用雙重編織皮革手帶，配以Medusa串飾，而串飾也是手環扣，讓整個手環更簡約！而手環還有多款配色，包括黑配金、粉紅配金、藍配黑、咖啡色等多個選擇，可以情侶間的喜愛來挑選！

情人節禮物實用必買2024｜VALENTINO GARAVANI手鍊 HK$2,700

如果是喜歡低調的情侶，VALENTINO的這款GARAVANI Vlogo Signature手鍊就很適合你們！以納帕皮革手帶配上標誌性的Vlogo，簡單又百搭，而皮革手帶束帶形式設計，方便調校貼合手腕，又不用擔心尺寸問題！而這款GARAVANI Vlogo Signature手鍊共推出黑色、粉紅色及淺綠色，很適合與你的伴侶一起佩戴！

情人節禮物實用必買2024｜Gucci Blind For Love'銀手鐲 HK$3,300

Gucci的這款Blind For Love'銀手鐲的名字就像是戀人告白般，最適合熱戀期中的情侶。這款手鐲採用了開口式設計更方便配戴，而手鐲上雕刻了Gucci的標誌圖案，包括眼睛圖案型、心形、雀鳥、花朵以「Blind For Love」字樣，設計較中性而且提供不同手鐲尺寸，男女都適合！

情人節禮物實用必買2024｜Prada納帕織皮手環 HK$3,450

Prada所推出的納帕織皮手環款式略帶型格感，很適合平日喜歡充滿個性穿搭的情侶！手環是採用了納帕軟皮呈現出精緻的編織圖案，中間的金屬三角形標誌性吊飾亦成為亮眼之處，而手環扣則是採用了金屬桶形螺絲扣，很牢固的設計！納帕織皮手環共推出粉紅色、黑色、銀色及白色，不管是怎樣的搭配都很合襯！

情人節禮物實用必買2024｜Bottega Veneta 編織皮革手鐲 HK$4500

如果日常不適合佩戴過於特別首飾，或是喜歡低調放閃的情侶，可以選這款Bottega Veneta的編織皮革手鐲。手鐲以小羊皮呈現出編織圖案，中間配以純銀按鈕扣，同時亦是手鐲簡單的配飾，精緻簡單！而手鐲共推出黑色、紅色及綠色，選擇不算多但都是各有特色！