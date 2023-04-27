American Eagle牛仔褲、白鞋低至5折！$144起入手15款T恤、瑜伽褲

American Eagle牛仔褲清倉優惠｜品牌American Eagle深受女生愛用，每次購買牛仔褲時，都會先到品牌逛逛，不僅有著多款選擇，而且版型和縫線設計修身。近日American Eagle推出清貨優惠，部分款式低至5折，短褲只需264港元，非常超值。以下為大家精選15款易襯款式，無論外形或價錢都超吸引，加上網上買滿$500免運，絕不能錯過！



American Eagle清倉優惠推薦款一：90年代闊腳牛仔褲 $690（原價$890）

購買方法：AMERICAN EAGLE

相較貼身和顯腳型的款式，現時流行闊褲款，以遮住假胯寬，讓雙腿比例顯得更修長。若對雙腿不夠自信，可選直筒偏斜的款式，褲管也要避免貼大腿，減少膨脹感覺。這款採用高腰設計，既能視覺上增長雙腿，亦可收腹，整體看來更好看，加上牛仔布色調偏藍，非常易搭衣服。

American Eagle 90年代闊腳牛仔褲 (American Eagle官網)

American Eagle清倉優惠推薦款二：滑板牛仔褲 $594（原價$990）

購買方法：AMERICAN EAGLE

若喜歡穿洞款式，可選這款牛仔褲，同樣採用高腰闊褲設計，褲腳位置偏鬆，有效修飾腿型，並可配搭增高鞋款，讓雙腿比例更顯長。牛仔褲布料堅挺，質感輕盈柔滑，而破洞位置較高，可展露清新性感，同時不會太誇張。

American Eagle 滑板牛仔褲 (American Eagle官網)

American Eagle清倉優惠推薦款三：彈性高腰牛仔短褲 $294（原價$490）

購買方法：AMERICAN EAGLE

夏天當然必備一條短牛仔褲，在感清涼同時，亦展露健康性感。特別推薦這款，以彈性高腰設計，有效收腹顯瘦，配搭短衫造型，展現活力和健康的性感。短褲管稍向上覆，可加強腿部線條，加上貼身設計，更帶性感魅力。現時可享6折優惠，即不到$300就能入手。

American Eagle 彈性高腰牛仔短褲 (American Eagle官網)

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American Eagle清倉優惠推薦款七：短身開襟衫 $245（原價$490）

購買方法：AMERICAN EAGLE

品牌上衣偏向悠閒活力的歐美風格，這款編織外套採用短身設計，可搭短衫拉長雙腿比例，亦可配清涼背心，締造簡練的感覺。每次穿著稍為性感時，進到室內都會感寒冷，這時穿上外套再合適不過，而且質料輕薄，易於收納外，也不會感太悶熱。

American Eagle 短身開襟衫 (American Eagle官網)

American Eagle清倉優惠推薦款八：V領縮褶長袖襯衫 $294（原價$490）

購買方法：AMERICAN EAGLE

襯衫帶點民族風格，搭以蛋糕層次拼接，以及領口的皺褶喱士，展現出溫文親切的感覺，加上入膊設計，能減少肩寬煩惱。上衣的天空色調，可添甜美和優雅氛圍，加上一層層的設計，就像雲朵般，予人舒適感覺。

American Eagle V領縮褶長袖襯衫 (American Eagle官網)

American Eagle清倉優惠推薦款九：圖案T恤 $144（原價$240）

購買方法：AMERICAN EAGLE

今次的清倉優惠，最合算的便是圓TEE，折後約為一、二百元左右，非常超值。這T恤偏向粉嫩櫻花色調，感覺更為年輕，搭以圓形字母圖案，締造出浪漫清新的迷人感覺。

American Eagle 圖案T恤 (American Eagle官網)

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American Eagle清倉優惠推薦款十二：OFFLINE By Aerie Goals 標誌褲腰緊身褲 $295（原價$590）

購買方法：AMERICAN EAGLE

運動褲講求舒適，這緊身褲採用再生尼龍及彈性纖維製作，感覺較為柔軟舒適，加上兩側的斜線設計，有效修飾腿型，更顯長腿。今年綠色較為流行，因此可選橄欖綠色，提升亮眼感覺，而且容易配襯。

American Eagle OFFLINE By Aerie Goals 標誌褲腰緊身褲 (American Eagle官網)

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