太陽眼鏡推薦2023｜Y2K造型必備！太陽眼鏡4重點：膠框、有色鏡片

Y2K美學｜Y2K穿搭風格｜從2022年就一直被掀起熱話的「Y2K」，不單大舉席捲紅毯時裝台上，更成為Z世代的私下穿搭指標！這股以2000年代的穿搭作主要的復古風潮，除了服飾上的低腰牛仔褲、短版上衣、連帽衫、短到幾乎不能再短的迷你裙等，原來配飾上亦大有學問，今日就一同了解近期大熱的復古太陽眼鏡熱潮！



Y2K風格｜原相機亦能復古、仿底片？ 千禧世代5大打卡元素：廣角

提到太陽眼鏡，普遍人都認為是旅行、户外活動才需要用到，但原來在Y2K風格當中，太陽眼鏡亦可以作為一個配飾，今年更有著環保變奏的加持，不少品牌用上回收物料，推陳出新的程度之快，到底我們又應該挑選什麼款式，才夠追得上熱潮呢？

太陽眼鏡推薦2023｜1. 膠框太陽眼鏡

Y2K中重視顏色搭配，而作為復古回歸的不同顏色膠框亦是一大重點，特別挑選方形、偏大膠框設計，更可修飾臉型、更顯瘦！若果之前一直入手較低調的黑框太陽眼鏡，不妨趁著熱潮，嘗試白色、米色膠框，又或者入手顏色艷麗的款式吧！

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Balenciaga Dynasty Cat Eye Sunglasses HK$4,077.32



這個以淡粉紅撞以茶色鏡片的設計，優雅少女感與個性感平衡得剛好，百搭而富時尚感，大家不妨一試。

購買方法：Shopbop.com

太陽眼鏡推薦2023｜2. 有色鏡片

普遍人對太陽眼鏡的鏡片顏色都不太考究，不過隨著Y2K的熱潮，有色鏡片更顯個性。在剛完結的音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival），作為全球規模最大、最知名的音樂節之一，除了現場演出之外，明星、潮人滿佈，可說是潮流聚集點，而在今年音樂節中大行其道的配置，必定是有色鏡片的太陽眼鏡！

太陽眼鏡推薦2023: 2. 有色鏡片｜Charli 以超未來感眼鏡登場！（IG@coachella）

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Gucci GG Upside Down Super Narrow Sunglasses HK$5,214.26



這款太陽眼鏡不單特別於紫調有色鏡片，更是帶有Gucci暗花於鏡片之上，更添復古與個性！

購買方法：Shopbop.com

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Gucci GG Upside Down Super Narrow Sunglasses HK$5,214.26（Shopbop）

太陽眼鏡推薦2023｜3. 窄長款太陽眼鏡

今年的太陽眼鏡框造型百變，除了顏色豐富之餘，更掀起一股窄長風格，例如窄長橢圓款、幼長微貓款、薄長方款等。窄長款太陽眼鏡非常適合鵝蛋臉以及鑽石臉女生，能夠突出五官之外，更具復古氣息！初次入手窄長款太陽眼鏡時，大家可以選擇最不易出錯的金屬框，喜愛大膽嘗試的則可以選擇膠框窄長形太陽眼鏡或外框加以裝飾的款式！

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Ray-Ban 0RB3957 Julie Sunglasses HK$1,356.49



作為入門之選，金屬框最不易出錯，而且Ray-Ban亦相當可靠，質素有所保證！

購買方法：Shopbop.com

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Ray-Ban 0RB3957 Julie Sunglasses HK$1,356.49 （Shopbop）

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Le Specs Outta Love Sunglasses HK$619.4



太陽眼鏡膠框配上窄長款設計，並不會顯得過於「玩具感」，反而是打卡友善之選，加上這款以暖調為主，淡黃色夏日風情感重，十分好襯！

購買方法：Shopbop.com

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Le Specs Outta Love Sunglasses HK$619.4 （Shopbop）

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Balenciaga Reverse Xpander Sporty Sunglasses HK$4,586.98



這款Balenciaga以青綠色配以流線形、微貓形的設計，未來感與個性十足，就算只配上簡單衣著都能為造型加分不少，適合喜愛穿搭、熱愛挑戰的你！

購買方法：Shopbop.com

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Balenciaga Reverse Xpander Sporty Sunglasses HK$4,586.98 （Shopbop）

太陽眼鏡推薦2023｜4. 獨特造型太陽眼鏡

今年大為流行的關鍵，絕對是百變！從LOEWE Paula's Ibiza 2023系列的Wave Mask 太陽眼鏡、GUCCI 2023的特大烏蠅形太陽眼鏡等，都可見不論是心形、花朵或是誇張的造型眼鏡都相繼跑出！

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Lele Sadoughi Sunflower Sunglasses HK$1,372.18



獨特造型眾多，而作為日常之選、相較低調點，並帶有略玩味及少女味道的話，建議可以從金屬框、沒有太多配飾以及平常都能看到的圖案先作入手！

購買方法：Shopbop.com

太陽眼鏡推薦2023｜5. 金屬框太陽眼鏡

作為百搭之選，相信不少人入手太陽眼鏡時都會先考慮金屬框，感覺低調些以及不會太挑膚色、臉型。不過，今年的金屬框亦從圓款換上流線形、富角度的設計，個性感會較強。

太陽眼鏡推薦2023︳推介款式：Balenciaga Shield 2.0 Sunglasses HK$4,155.73



這款灰色鏡片加上微貓形、菱角形設計，個性十足，微貓形的造型可以營造氣場，就算是平時溫柔打扮的女生，用上配飾都可以一試冷酷的Y2K風格！

購買方法：Shopbop.com