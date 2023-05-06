8款泰遊必買手袋：設計師款不易撞、Y2K元素 價錢親民媲比大品牌

撰文：李樂瑤
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泰國手信推介有哪些？泰國必買伴手禮有什麼？泰國必買包包有哪款？當大家去旅行時，少不免購物掃貨，去日本大家必定會買藥妝、手袋，韓國則會買特色零食、設計感的小物等等，不過對於東南亞國家，大家好像就只有吃、看動物、玩水等固定印象，但其實泰國的發展已不再只有旅遊發展，就讓我們介紹8個泰遊必買，了解這些深受當地年輕人喜愛的本地設計師、小眾品牌吧！

當地的生活品味亦在嶄露頭角，不少咖啡店、小眾品牌等崛起，手袋、服裝時尚亦相當前衛。下次泰遊時，不要傻傻地只逛百貨商場，細心一找就會尋覓這些寶藏，當地小眾設計品牌，不單商品特別，而且店面亦十分精緻、佈置滿滿，可以一邊購物同時瘋狂打卡！

泰遊必買手袋 1. GENTLEWOMAN

GENTLEWOMAN 這個品牌於2018年成立至今，現在已經是泰國爆紅的本地品牌，14間分店遍佈曼谷，非常輕易就可以入手到它們的產品！品牌爆紅的原因是之前推出過寫有「GENTLEWOMAN」的一款船型Tote Bag，這款帆布袋簡直人手一個，簡潔設計深受泰國女生喜愛，連不少泰國女星亦紛紛入手！除了手袋之外，品牌亦有推出流行感的單品：Y2K感重，顏色鮮艷的鞋子、服飾，非常適合喜歡顏色配搭的女生！

GENTLEWOMAN 最新位於Siam的全新旗艦店（GENTLEWOMAN）

GENTLEWOMAN 最新位於Siam的全新旗艦店，佔地 700 平方米，總共四層，除了標誌性的手提包和時尚服飾外，亦融合了悠閑與生活，最高層是咖啡廳以及售賣家品，其餘三層都是放著不同種類的服飾、袋、鞋等產品，大家泰遊時不妨到訪閒逛吧！

泰遊必買手袋 2. Myntestudio

Myntestudio短短成立三年間，已成為泰國女生間街知巷聞的存在之一。品牌以高雅知性風，主打小型手袋，設計細節十分精緻：略帶玩味的外型剪裁綴以品牌標誌性金屬徽標。

當中最受歡迎的就是品牌的腋下包系列，非常百搭好襯，上班外出都適用，更重要的是不需一千元就已經可以收獲具設計感，同時能夠媲美專櫃品牌的手袋，絕對是性價比之選！

泰遊必買手袋 3. TALLULAH

喜歡簡潔設計，不過於花巧的女生，除了高雅知性的Myntestudio外，另一選擇就是TALLULAH！TALLULAH以腋下包作主打，材質以PU皮、毛毛到牛皮都任君選擇，而且線條俐落，非常合適低調的女生選用！

泰遊必買手袋 4. BOYY

BOYY這個老品牌，已經是每位泰國女生都必定知道的！BOYY成立於2006年，由來自加拿大Jesse Dorsey與泰國的Wannasiri Kongman的這對夫妻創立，以俐落、高級設計為主，品牌特色是將手袋融合超大皮帶扣的設計。最愛歡迎的是四方盒設計的Bobby Bag，容量十足，同時又百搭，難怪不少OL女生喜愛！

泰遊必買手袋 5. Repleat

留意潮流的女生一定會對這個皺摺設計非常熟悉，隨著ISSEY MIYAKE（三宅一生）帶起皺摺潮流後，韓國、台灣等地亦相繼推出類似單品，Repleat亦被不少泰國女孩稱為「三宅一生的平替」！Repleat以皺摺設計配上斑斕的顏色，袋型從水桶包、三角形、Tote Bag都有，俏皮又可愛，絕對能為春夏造型加分！

泰遊必買手袋 6. Daddy Muscle Academic

Daddy Muscle Academic是深受泰國年輕女生熱捧的本地品牌，主打自家製的紥染、印花圖案配上流行的Y2K風，不過手袋則以可愛、貼紙的Tote Bag為主，比較適合年輕女生配搭。

Daddy Muscle Academic除了自家產品外，亦十分支持藝術，店內亦有「Sticker Land」，當中有不同種類、風格的貼紙以及其他泰國插畫師的產品。他們最大特色是，當店內消費夠指定金額後，大家更可以免費到二樓的貼紙相機拍照留念，同層亦有咖啡店以及美甲服務。一個地方，滿足好購物、「打卡」以及變美，根本就是女生們的天堂！

泰遊必買手袋 7. Maison G

掌握2023潮流的女生，除了Y2K之外，造型軟冧的枕頭袋亦是一大重點。這個泰國新晉設計師品牌Maison G，絕對會令你有所驚喜、眼睛一亮，潮流女生們肯定要入手！Maison G以雕塑作為設計靈感，手袋設計好比一個個藝術品，不論是軟冧、膨潤枕頭袋Bedy Bag、陶塑藝術造型的LaGardo Bag還是像個花朵般的Ameba bag 等都造型感滿滿，配襯後更助你脫穎出眾！

泰遊必買手袋 8. Jelly Bunny

喜歡可愛小物、顏色粉嫩的女生，這個主打可愛風格的泰國小眾品牌Jelly Bunny 一定滿足到你！他們並不像Daddy Muscle Academic般以貼紙滿佈可愛，他們以造型細緻或一個可愛重點去淪陷大家的心，例如雲朵造型手袋、馬卡龍配色的軟皮手袋、心型手袋等，而且品牌亦推出如品牌名稱的「Jelly」鞋子，外型可以說是COS的平替款！

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