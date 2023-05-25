人間香奈兒Jennie穿這品牌現身康城影展！盤點10大CHANEL外的愛牌

BLACKPINK Jennie日前出席康城影展，身為「人間香奈兒」的她第二套禮服，竟不是穿CHANEL禮服，而是由兩個中國設計師所創立的品牌禮服，不過同樣展現出她高貴氣質，也讓這個設計師品牌走進大眾眼前。其實這也不是Jennie第一次穿著小眾品牌的服飾，極具時尚觸覺的她，每每身穿其他品牌服飾出席不同場合，都會使該產品火速爆紅！一來看看Jennie's Pick！



BLACKPINK Jennie愛用1. SHUSHU/ TONG黑色禮服登康城影展

BLACKPINK Jennie早前與《The Idol》團隊一起現身康城影展，不過「人間香奈兒」這次沒有選擇CHANEL禮服，而是由穿了由中國設計師雷留樹和蔣雨彤，於2015年成立的服裝品牌SHUSHU/ TONG的禮服。這套黑色禮服是剛於上海時裝周發佈的2023秋冬系列，是一套剪裁優雅俐落，黑白配色，加上有點公主的裙擺，與Jennie的風格很配合。

而Jennie的髮型以旋轉辮搭上了雙蝴蝶結作固定，與禮服相輔相成；妝容也以淡雅的粉色為主，簡簡單單就成了影展上不能忽視的亮點。

BLACKPINK Jennie愛用2. Yan Yan Knits最新機場造型 上衣USD$495（約HK$3,877） 褲USD$450（約HK$3,525）

BLACKPINK Jennie的機場造型一直都是備受關注，每每都會成潮流指標，成了當時的爆紅單品！最近Jennie現時機場時，身穿一套藍、綠、白拼色格子設計的針織套裝，搭配綠色棒球帽現身，一身清新的穿搭隨即成焦點。

原來這套是來香港品牌Yan Yan Knits，是2019 年由2位香港女生Phyllis Chan 和Suzzie Chung共同成立的本地針織品牌，服裝都是青春洋溢的配色，之前是日本比較多人熟悉，這次被Jennie一穿，立即走進更多人眼前。而且這套針織套裝目前已售罄，且停止預購了，可見「Jennie's Pick」的威力，不過這也不是Jennie第一次使服裝單品「賣斷貨」！

BLACKPINK Jennie愛用2. Yan Yan Knits最新機場造型 上衣USD$495（約HK$3,877） 褲USD$450（約HK$3,525）（IG@jennieblackpinkfan2）

BLACKPINK Jennie愛用3. Lirika Matoshi 雲朵針織毛衣 USD$120（約HK$940）

其實Jennie不是第一次穿充滿童趣的服飾，她曾穿過紐約品牌的雲朵針織毛衣，設計同樣可愛、充滿童趣，以天空藍配上白色雲朵，手袖和衣擺都有青草綠，整件衣服給一種舒服甜美的感覺。除了Jennie，Jisoo也曾穿同款的外套，讓該品牌火速讓大眾認識，銷量更是快速上升。

BLACKPINK Jennie愛用4. 韓國小眾品牌Nieeh Envelope Bag KRW93,000（約HK$512）

Nieeh的手袋曾多次現身在Jennie的Instagram和YouTube影片中，可見她對這品牌手袋的喜愛。不過其實一直有傳Nieeh是Jennie與好友Melody Day成員車熙，一起成立的品牌，所以Jennie不時會使用品牌手袋。

BLACKPINK Jennie愛用4. 韓國小眾品牌Nieeh Envelope Bag KRW93,000（約HK$512）（IG@jennierubyjane）

BLACKPINK Jennie愛用5. Loewe Flamenco納帕小牛皮肩背手袋 HK$19,850

身為「人間香奈兒」的Jennie，不僅愛用CHANEL手袋，私下同樣喜歡用不同品牌的手袋，Loewe就是其中之一，也曾現身於Jennie的Instagram，被她配搭出專屬的風格。Loewe的人氣Flamenco納帕小牛皮肩背手袋，擁獨特外型又實用的手袋，難怪Jennie會喜歡。

BLACKPINK Jennie愛用5. Loewe Flamenco納帕小牛皮肩背手袋 HK$19,850（IG@jennierubyjane）

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