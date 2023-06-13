入門珠寶海洋藍色7推薦：象徵幸運健康、$4070入手德國150年老牌

入門珠寶推薦2023｜在炎熱的夏天裡，冰涼的海洋藍色珠寶，或會令你眼前一亮，帶來清爽舒適的氣息。鮮艷色彩為夏日時尚的重要元素，透過亮眼的色調，點綴整個造型，展現活力朝氣。當中海洋藍色尤為受歡迎，既帶活力清涼氛圍，亦有海洋般的舒適感，予人知性優雅的魅力。藍色由古至今都象徵不少正面聯繫，如在歐美國家代表信任、安全；在東方代表永生；而在烏克蘭則代表健康。以下盤點7款入門級海洋藍色珠寶款式，價錢均在4萬港元內，不知有否你的心水選擇？



入門珠寶設計海洋藍色款一：Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra Earstuds HK$26,800

品牌著名的款式之一，從四葉草汲取靈感，誕生至今逾半載，以簡約線條及獨特的圓珠飾邊，並賦予幸運象徵，展現出不一樣的珍貴感覺。耳環以18K白金製作，搭以活力的海洋藍色，展現出清新的魅力，適合配襯淺色造型，以突顯出耳環的優雅魅力。

入門珠寶推薦2023｜Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra Earstuds (官網)

入門珠寶設計海洋藍色款二：Bvlgari Diva’s Dream Necklace HK$19,300

Bvlgari的珠寶素來予人高雅形象，當中的Diva’s Dream系列，以獨特的扇形設計，就像女士穿起傘裙般美妙動人，向羅馬的高貴女神致敬。項鏈由18K玫瑰金及綠松石製成，鑲有一顆閃鑽作點綴，展現出女神般典雅的氣質。

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入門珠寶設計海洋藍色款三：Dior Rose Des Vents 手鏈 HK$17,600

為Dior的傳奇系列之一，由品牌首位珠寶藝術總監兼法國貴族後裔Victoire de Castellane設計，透過重新演繹Dior先生的幸運星設計，以羅盤玫瑰造型創出八芒星，賦予現代的夢幻奢華魅力。手鏈加入綠松石設計，並於羅盤玫瑰上綴以鑽石，可以正背面交替穿戴，打造出不同的造型和氛圍。

入門珠寶推薦2023｜Dior Rose Des Vents 手鏈 (官網)

入門珠寶設計海洋藍色款四：Chaumet Joséphine Ronde d’Aigrettes Ring HK$37,500

系列向拿破崙妻子約瑟芬皇后致上敬意，將鑽石打造成的水滴圖案，以不同角度相連，其中一顆特別以海洋藍色寶石鑲嵌，提升整體清涼感，展現出恰如其分的光芒。戒指同時可以堆疊佩戴，以添造型及層次感覺，更顯獨特魅力。

入門珠寶推薦2023｜Chaumet Joséphine Ronde d’Aigrettes Ring (官網)

入門珠寶設計海洋藍色款五：De Beers Enchanted Lotus 白金錄松石吊墜項鏈 HK$33,000

項鏈以蓮花圖案為主角，運用簡潔的幾何圖案拼湊，上飾以碎鑽，並透過爪式鑲嵌圓形鑽石，展現出閃耀的華麗光芒。項鏈使用綠松石襯托，象徵智慧和寧靜，同時搶眼得來，不會奪去閃鑽的光采，打造以更知性和舒適的氣場。

入門珠寶推薦2023｜De Beers Enchanted Lotus 白金錄松石吊墜項鏈 (官網)

入門珠寶設計海洋藍色款六：PIAGET Possession 項鏈 HK$40,200

PIAGET項鏈設計較為典雅和簡約，清晰地展示出一顆渾圓的綠松石，並以閃鑽環繞鑲嵌在玫瑰金上，利用玫麗的圓形條線，締造簡潔利落感覺，同時突顯出綠松石的海洋藍色澤，展現出個人的氣質和魅力。項鏈寓意帶來好運，可以特別鐫刻文字、符號或日期，送上最好的祝福。

入門珠寶推薦2023｜PIAGET Possession 項鏈 (官網)

入門珠寶設計海洋藍色款七：NIESSING Setario Square $4,070

別於一般圓形戒指設計，來自德國逾150年珠寶品牌Niessing，利用簡約的美學，將戒指加入尖形幾何設計，配搭海洋藍色，締造出別注的活力氛圍，更可以堆疊佩戴，提升層次感覺，倍添時尚魅力。戒指一邊整齊排列11顆鑽石，優雅閃爍得來，不會過於高調，適合喜歡低調的女生穿戴。