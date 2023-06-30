MUJI減價｜無印良品$18起即入手　日系襯衫、人氣手挽袋、草帽

MUJI減價已開始了！MUJI無印良品於即日起舉行「季度折扣優惠」，多款夏季女裝服飾、家居收納好物、等均有折扣優惠，優惠貨品低至7折發售，最平$12起就可以買到心儀商品，女生們趁快去購物掃貨吧！



MUJI減價2023｜MUJI精選8大減價產品及價錢

MUJI減價2023｜MUJI精選8大減價產品及價錢 (官方提供)

MUJI減價2023｜1. 女裝涼感短袖裇衫 原價HK$250 折扣價HK$200

想要清爽度過炎炎的夏日，服裝上當然要選擇通爽透氣的質料，這件短袖裇衫是採用了有機棉紗線經強捻加工，讓人在穿著後都有著涼爽的感受，而且整體設計耐看而不花巧，十分適合配襯不同的夏日造型，絕對是永不退流行的單品。現時只需HK$200即可入手。

MUJI減價2023｜1. 女裝涼感短袖裇衫 原價HK$250 折扣價HK$200(官方提供)

MUJI減價2023｜2. 女裝有機棉雙羅紋織無袖長上衣 原價HK$180 折扣價HK$128

相信不少女生平日最擔心穿著無袖上衣會顯臂粗，但是MUJI這件無袖上衣的袖衣剪裁正可修飾顯臂粗的問題。一身淡粉無袖上衣配上淡棕色闊腿褲，沒有太多花俏設計，反而整體看起來更有種輕時尚感。

MUJI減價2023｜2. 女裝有機棉雙羅紋織無袖長上衣 原價HK$180 折扣價HK$128(官方提供)

MUJI減價2023｜3. 女裝有機棉高密織半身裙 原價HK$320 折扣價HK$228

在日系穿搭上除了襯衫之外，半身裙也是必備單品之一。MUJI這條半身裙採用了有機棉紗線緊密編織而成，不但顯瘦又能修飾下半身的線條，且腰帶配上橡筋式設計，穿著方便又輕鬆。原價HK$320，現時只需HK$228就可以入手。

MUJI減價2023｜3. 女裝有機棉高密織半身裙 原價HK$320 折扣價HK$228(官方提供)

MUJI減價2023｜4. 女裝有機棉混涼感連身裙 原價HK$550 折扣價HK$388

每天早上在衣櫃前總是不知道自己該穿什麼，然後心想「完全無衫著」的時候，連身裙直接穿了就能出門又好搭配。這款連身裙採用有機棉編織而成，以闊身的剪裁，有效修飾下半身身形，十分適合下盤偏大的女生。

MUJI減價2023｜4. 女裝有機棉混涼感連身裙 原價HK$550 折扣價HK$388(官方提供)

MUJI減價2023｜5. 女裝精選 MUJI WALKER 服飾 原價HK$195-HK$250 折扣價HK$156-HK$200

近幾年穿著瑜伽服及瑜伽褲外出已經成為了時下的潮流，假若想一試「瑜伽風」的女生，又嫌市面上某些品牌太昂貴的話，不妨考慮一下MUJI所推出的MUJI WALKER 服飾。MUJI WALKER採用了功能布料製成，相當適合外出散步或進行簡單伸展運動時穿着。現時入手價只需HK$156-HK$200。

MUJI減價2023｜5. 女裝精選 MUJI WALKER 服飾 原價HK$195-HK$250 折扣價HK$156-HK$200(官方提供)

MUJI減價2023｜6. 精選棉質手巾 原價HK$30 折扣價HK$18

近幾年開始政府及各大環保團體都呼籲民眾外出時自備手巾，減少使用紙巾，從而提高大家的環保意識。眾所周知，日本人有使用手巾的習慣，不少日本女生都常購買MUJI的手巾，其採用了有機棉為素材，厚度適中，外出攜帶方便。

MUJI減價2023｜6. 精選棉質手巾 原價HK$30 折扣價HK$18(官方提供)

MUJI減價2023｜7. 可摺式草織帽 原價HK$250 折扣價HK$188

女生們外出郊遊時都特別注重防曬，MUJI亦推出了可摺式草織帽，採用了防紫外線素材(UPF50+)製成，而且草帽亦十分適合配襯不同的夏日造型，拍照亦非常上鏡。另外，收納同樣方便，只需要捲起來即可收藏。

MUJI減價2023｜7. 可摺式草織帽 原價HK$250 折扣價HK$188(官方提供)

MUJI減價2023｜7. 可摺式草織帽 原價HK$250 折扣價HK$188(官方提供)

MUJI減價2023｜8. 印度手織迷你手挽袋 原價HK$125 折扣價HK$88

最近MUJI無印良品麻質手挽袋大受歡迎，基本上隨街可見，而這款手織迷你手挽袋跟麻質手挽袋大同小異。手織迷你手挽袋是採用棉質素材以人手編織而成，同樣可以當作日常手袋、環保購物袋的用途，還有兩個配色選擇。

MUJI減價2023｜8. 印度手織迷你手挽袋 原價HK$125 折扣價HK$88 (官方提供)

* 以上優惠適用於無印良品港澳實體店舖及官方網上商店。如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

* 如有任何爭議，一切均以MUJI無印良品之最終決定為準。

【MUJI減價 FAQ】