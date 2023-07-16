達人列4大Hermès跌價款：拿去二手市場賣沒有人要！要避開3種顏色

Hermès保值手袋｜不少女生購買高級手袋時，都會考慮Hermès款式，認為高貴優雅，最重要是保值，即使過後轉售，也能得到好價錢，甚至賺一筆錢。不過投資總有風險，有時尚達人日前拍片，列出4種升值潛力較低的Hermès手袋，當中紅色款較其他色調，受歡迎程度竟然更低，「拿去二手市場賣就是越沒有人要。」



曾出書撰寫Hermès秘密和歷史的時尚達人JUNJUN老師，日前於社交平台拍片，分享多年購買Hermès手袋的經驗，更列出4種不要買的款式，認為升值潛力不算太高，當中Cpnstance Slim手袋竟然也包括在內？

Hermès保值手袋｜曾出書撰寫Hermès秘密和歷史的時尚達人JUNJUN老師，日前於社交平台拍片，分享4種不要買的款式。(IG@junjunsquare)

Hermès升值低手袋款1. 避開紅、紫和橙色！

手袋的受歡迎之處，不只在於設計，顏色也會影響觀感。JUNJUN老師表示，顏色可呈現一個形象、感覺或風格，「像看到黑色，你會覺得很帥；藍色則比較有點距離感。」她特別表示大象灰色調，雖然屬於不敗的金剛色，但就她而言不算灰色，會較傾向於錫鐵色。不過，她同時補充，兩色都受歡迎，建議一開始想買Hermès手袋的話，可挑些不易掉價的顏色。

Hermès保值手袋｜JUNJUN老師表示，亮眼及飽和度高的色調，看太久或令雙眼感負擔，當中包括紅色。(YouTube@JUNJUN SQUARE)

時下流行較低調的色彩，JUNJUN老師表示，亮眼及飽和度高的色調，看太久或令雙眼感負擔，當中包括紅色，「紅色手袋愈大，就愈不保值，拿去二手市埸賣就是越沒有人要。」雖然法拉利紅及經典酒紅都受歡迎，但她表示購買紅色，「出錯的機率就是比一般顏色高很多。」她同時指出，桃紅、紫紅色和Hermès橙色也是極難駕馭，而紫色更予人神秘感，帶有不確定感覺，易向大腦傳遞害怕感覺，故建議避免選擇。

Hermès升值低手袋款2. 小型手袋是趨勢

雖然舊時流行大型手袋，但JUNJUN老師認為，現時行動支付方便，手機愈造愈細小，「根本不需帶很多東西出門，因此小型手袋是趨勢。」她亦指出，小型手袋價錢較大型的低，可吸引更多預算不足的人購買。如Birkin的25及30cm、Kelly的25及28cm，以及24cm以下的Constance手袋會較保值，至於Lindy手袋的話，則是26及30cm的較多人喜歡。

Hermès保值手袋｜JUNJUN老師推薦Birkin的25及30cm款式。(YouTube@JUNJUN SQUARE)

Hermès升值低手袋款3. 斷崖式跌價的手袋！

雖然擁有不少保值的Hermès手袋，但JUNJUN老師也有後悔的時候。她表示，最後悔購買的袋款，為啡色搭橙紅色的Herbag，縱然價格相較便宜，且外形像Kelly手袋，但手袋大部分使用柔軟的帆布質料，而皮革部分則超硬，因此非常難扣手袋，加上紅色調款式，因此甚少拿來使用。

Hermès保值手袋｜JUNJUN老師表示，最後悔購買的袋款，為啡色搭橙紅色的Herbag。(YouTube@JUNJUN SQUARE)

她續指，網上多人不喜歡的袋款，竟然包括Constance Slim Epsom腰包，「有人跟我說，這算是個配貨款。」她解釋，腰包外形細小，只裝得下卡片，不算是真的手袋，而且當腰包的話「又有點硬」，「根本沒辦法好好的使用它。」她認為手袋變相只能在特定場合使用，如演唱會和夜店，但平時就不夠實際。

Hermès手袋｜網上多人不喜歡的袋款，竟然包括Constance Slim Epsom腰包！(Hermès官網)

第三款她認為不保值的手袋，便是Hermès Noir Mosaique手袋，中間的扣子部分，特別使用馬賽克圖案，但相當的難開關手袋，而且體積也較細小，「是很貴又不實用的手袋。」

Hermès手袋｜Hermès Noir Mosaique手袋 (Sotheby's)

Hermès升值低手袋款4. 限量款是雙面刃

不少人聽到限量款，都有股衝動想買。但JUNJUN老師表示，限量款是雙面刃，「受歡迎時可靠它轉賣賺錢，相反可能會跌落神壇，賣回去都賺不回當初買的價格！」她特別舉例「菜籃子」Picotin手袋，有著不同材質的款式，如小花圖案、拼色、拼帆布和羊看氈等，都是非常不保值款，跌價非常快。

Hermès手袋｜Hermès 限量版Picotin手袋 (Sotheby's)

資料來源：YouTube@JUNJUN SQUARE