阿正狂接廣告成「廣播道小富婆」近照曬新袋 愛用Loewe、CHANEL22

黃正宜／阿正｜近年憑綜藝節目《膠戰》形象入屋的黃正宜（阿正），一直默默吸金，接拍多個品牌廣告，甚至被笑稱為「廣播道小富婆」，她早前更自斥7位數，開設咖啡店，榮升老板娘。阿正日前分享商台台慶花絮，以黑白型格裝扮，展現出魅力，而受注目的，還有她的最新Prada手袋，足證其「小富婆」的稱號。除了這個手袋，偏好簡約時尚的阿正，還有不少配襯款式，以下盤點其中5個，全都是熱賣的單品。



黃正宜／阿正手袋盤點1. Prada綴飾綢緞及皮革迷你萬用袋

阿正在日前的商台台慶中，以黑色西裝長外套，配襯闊褲和項圈（choker），散發出簡約型格的氛圍。由於闊褲帶有閃亮效果，因此她配襯Prada的綴飾綢緞及皮革迷你萬用袋，上面綴滿水晶，締造華麗的感覺。手袋以品牌的標誌性外形為設計，結合前後間隔，方便盛載和整理隨行物，深得不少女生歡迎。

黃正宜／阿正手袋盤點1. Prada綴飾綢緞及皮革迷你萬用袋 $15,900 (IG@903ahjeng & Prada官網)

黃正宜／阿正手袋盤點2. Marimekko Karla Adjustable Strap Bag

從阿正的社交媒體中，常見芬蘭品牌Marimekko的服飾，風格簡約中帶點色彩活力，質料也非常舒適。她經常都會搭襯整套造型，十足「Marimekko girl」，早前在澳門旅遊時，她揹著的手袋，便是Marimekko的Karla Adjustable Strap Bag，以燈籠般的剪裁和拼接，打造出可愛實用的外形，配搭幼肩帶和繩結，塑造出柔和知性的魅力。

黃正宜／阿正手袋盤點2. Marimekko Karla Adjustable Strap Bag $2,495 (IG@903ahjeng & Marimekko官網)

黃正宜／阿正手袋盤點3. Loewe Flamenco Clutch in Nappa Calfskin

相信阿正的另一愛牌，便是結果藝術和創意設計的Loewe，打造出文青風格。在阿正與Mirror成員Jeremy等主持的家居整理節目《GO！執！事務所》中，首集便公開阿正的家居，當中其衣櫥內的Loewe Flamenco黃色手袋非常搶眼。她日常亦會揹這款「雲朵包」，配搭牛仔服飾更添閒適感覺。

黃正宜／阿正也是Loewe的粉絲，會戴品牌的帽子(圖左)，其Loewe Flamenco Clutch in Nappa Calfskin手袋(圖右)亦曾在節目中亮相。(IG@903ahjeng)

黃正宜／阿正的Loewe手袋應為迷你款式($16,200)，感覺非常可愛。(Loewe官網)

黃正宜／阿正手袋盤點4. CHANEL 22

CHANEL手袋愈受女生歡迎，特別是今年主打之一的CHANEL 22，更是一袋難求，得到不少女星追捧。原來阿正也有這款，在澳洲墨爾本和台灣高雄旅行期間，她都曾揹CHANEL 22拍照。手袋以標誌性的菱格紋和標誌為主，同時大容量亦是優點之一，充滿著街頭時尚風格，散發慵懶和型格的魅力。

黃正宜／阿正手袋盤點4. CHANEL 22 $50,600 (IG@903ahjeng & CHANEL官網)

黃正宜／阿正手袋盤點5. Bottega Veneta Cassette

阿正穿搭風格簡約，與極簡風格的Bottega Veneta不謀而合。她特別喜歡Cassette系列，在墨爾本旅行中，曾揹Padded Tech Cassette白色斜肩袋，以稍為澎脹的視覺效果，展現舒適悠閒的氛圍。而她在盧廣仲的高雄演唱會中，亦揹Cassette Belt Bag綠色合照，充滿自然活力的感覺。

黃正宜／阿正在墨爾本旅行中，曾揹Padded Tech Cassette白色斜肩袋($18,900)，以稍為澎脹的視覺效果，展現舒適悠閒的氛圍。(IG@903ahjeng & Bottega Veneta官網)