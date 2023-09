行李箱推薦2023｜8大聯乘行李篋：LV融合橄欖球精神 夢幻色RIMOWA

【行李箱推薦2023/行李篋推薦2023】自從開關過後,大家重拾旅遊飛行的樂趣,不過旅行前的重要準備,除了買齊機票、酒店外,行李箱亦是一個不可或缺的重要元素。要經得起重量考驗、四處碰撞,十分考驗行李箱的材質與能力。普遍人的行李箱不是伸縮手把壞掉就是輪子爆掉,除了要選取高質素的行李箱,使用方法錯的話,亦會增加壞掉風險。



到底應該如何增加行李箱的壽命呢?根據日本行李箱品牌「siffler」的白石先生指,大家要注意行李裝過多時拉鍊沒有全開的話拉鍊很容易壞掉。另外,不少人心急趕路時會不自覺後拉行李箱或直接拉著行李箱手把上樓梯,但這樣會令某些部分承受比較多重量,增加負擔。而且,行李箱上裝了太多的行李亦會導致太重,除了增加滑輪負擔,在轉彎或是上下車時亦會相當危險。想入手行李箱的女生,不妨參考下今年各大品牌聯乘力作:

行李箱推薦2023 (IG@jennierubyjane)

行李箱推薦2023:1. Louis Vuitton x Dan Carter

Louis Vuitton 作為以行李箱起家的經典品牌,品牌的產品質量無需多說,而這次的聯乘可謂兩強聯手:Louis Vuitton 與三次當選國際橄欖球總會的年度最佳橄欖球選手Dan Carter 攜手合作,為2023 年法國世界盃橄欖球賽事精心製作著全新定製硬箱系列 Malle Vestiaire 行李箱。

行李箱推薦2023:1. Louis Vuitton x Dan Carter HK$ 1,300,000(Louis Vuitton)

Malle Vestiaire 硬箱以木材作基底,加以表面覆有品牌經典銀黑色 Monogram Eclipse 帆布,沿用 LV 傳統硬箱的金屬鎖扣、開合方式和鉚釘,彰顯品牌非凡的製箱工藝。除了致敬品牌傳統工藝,硬箱上亦有融入橄欖球的元素:箱面的 Monogram Eclipse 帆布色調呼應紐西蘭橄欖球隊隊服;帆布上飾有 Dan Carter 專屬的彩繪標識和數字:當然中的DC10 對應其球員編號,而 1598 則對應 Dan Carter 在國際橄欖球賽事中的得分。

行李箱推薦2023:2. Samsonite x BOSS

Samsonite作為百年經典專業旅行品牌,是次與注重品質與設計的BOSS合作,共同打造融合兩大品牌特色的BOSS | Samsonite系列,為旅行者提供卓越的出行體驗。

行李箱推薦2023:2. BOSS | Samsonite Lite-Box Alu 55厘米 / 20吋 40L HK$7,500(BOSSxSamsonite)

這個聯乘系列以耐撞的鋁鎂合金箱身材質製成,箱面搭配BOSS標誌黑色字母印花圖案,內部配備可拆卸的分隔層,加上柔軟質感的BOSS經典駝色。另外,行李箱皮革手柄飾以兩大品牌標誌,呈現出獨特的時尚效果,展現低調、奢華。

行李箱推薦2023:3. RIMOWA x Tiffany & Co. 行李箱

RIMOWA自1898年創立至今,近年致力與不同品牌合作聯乘:Fendi x Rimowa 、Dior x Rimowa以及adidas NMDx Rimowa等,今次更為釋出驚喜:與國際知名的高級珠寶品牌Tiffany & Co.合作一系列新作:RIMOWA x Tiffany & Co. 首飾箱、RIMOWA x Tiffany & Co. Rock Cut Cabin行李箱,以及RIMOWA x Tiffany & Co. Jewelry Personal硬殼首飾箱。

左:RIMOWA x Tiffany & Co. Rock Cut Cabin行李箱 HK$27,600 右:RIMOWA x Tiffany & Co. Jewelry Personal中性硬殼首飾箱 HK$17,100 (RIMOWA)

行李箱推薦2023:4. Globe-Trotter x 香港別注版

來自英國的百年老牌Globe-Trotter,近日向20世紀初旅行者使用的流行色彩致敬的香港限量版系列,當中採用黑色「鋼紙」為行李箱主體,綴以棕色植鞣皮革飾邊和金色鎖扣。最為獨特的是內籠印花圖案襯布,每款圖標都代表著香港開埠以來的豐富交通歷史及經典交通工具:電車、山頂纜車、天星小輪和帆船「鴨靈號」,圖標與GLOBE-TROTTER北極星標誌交錯,打造出新舊交融的美學。

行李箱推薦2023:4. Globe-Trotter x 香港別注版(IG@globe_trotter_hk)

行李箱推薦2023:5. TUMI x McLaren

TUMI 為慶祝菁英賽車隊及超級跑車製造商 McLaren 麥拉倫六十週年,由TUMI Crew-F1 McLaren車隊賽車手 Lando Norris 詮釋限定系列,當中結合尖端技術、創新和卓越設計,以品牌著名的木瓜橘色、現代感設計及輕質材料製作一系列旅行箱、包袋和配件,除了外表呈現出時尚、生活風格和科技的完美結合,亦展現出高強度、高韌性和熱穩定性的功能性。

左:TUMI I MCLAREN系列 Velocity 背囊 HK$10,500 中:TUMI I MCLAREN系列 Paddock 背囊 HK$13,500 右:TUMI I MCLAREN系列 Aero 可擴充國際四輪手提旅行箱 HK$15,000(TUMI)

行李箱推薦2023:6. National Geographic 最新別注版行李箱

National Geographic 國家地理雜誌從深海到外太空,自然環境到尖端科技都一一探索過,而品牌轉營後亦伸續探索精神,打造出潮流與未來感兼備的時尚產品。來到秋季,National Geographic帶來兩款最新別注版行李箱:20吋,糖果配色、可愛的MAPLE行李箱以及簡約、俐落29吋黑色型格FIRENZE行李箱。

MAPLE行李箱具備360°旋轉的滑輪設計,滑輪平穩、寧靜且順滑好推,亮麗外觀十分合適短途旅行,是女生旅程中的絕佳夥伴。而大型型格的FIRENZE行李箱,外型以機場跑道為靈感,融入直線線條設計,配合金屬LOGO,保持時尚度加上超大容量,容你所需!

行李箱推薦2023:7. Palace Skateboards x RIMOWA

對於單調、素色的行李箱感到厭倦?這款仿以人手噴槍繪製的聯乘行李箱,除了以耐磨的數碼印刷技術打造亮麗的外觀,更有RIMOWA耐撞的鋁鎂合金加乘。

行李箱推薦2023: Palace Skateboards x RIMOWA US$1,657 折合約港幣$12,956( Palace )

行李箱外殼的設計任由觀賞者自行想像和解讀,而箱內則印有無縫連接的「無限」圖案,象徵兩個品牌匠心打造優質耐用產品的共同理念。

行李箱推薦2023:8. BEAMS x Pelican

對攝影有所接觸的女生,相信對 Pelican並不陌生,作為美國專業氣密箱領導品牌,不單防撞、防鏽、耐撞、抗壓,更可以防水至水深30英呎。而今年Pelican與日本人氣品牌BEAMS合作推出全新的1535 Air 型號登機行李箱, Air 系列以主打輕巧、方便,加上箱面飾有合作紀念標籤,令整體造型更具工業風格。