歐遊防盜攻略｜居法國女地鐵、車上被偷經歷！4招歐遊如何防小偷

歐洲4大防偷技巧/防盜攻略！一提到歐洲旅遊，大家一定會提起歐遊時要小心，因為歐洲不少地方治安都很差，意大利、巴黎、米蘭等地除了景點著名之外，當地的小偷文化亦相當知名，要應付防不勝防的小偷，我們唯有多加警覺、多點資料搜集以應萬變！



大家外出旅行時，很多時候都要多加警覺，如果你將準備歐洲旅遊的話，不妨參考居法7年多Erita的分享：她曾經親身經歷法國地鐵、車上被偷，更會教授4招歐遊防小偷技巧，想知道如何令小偷退散？一起了解更多吧！

居法女生分享歐遊4招如何防小偷！(YouTube@EritaRose)

法國旅遊防小偷1. 衣著打扮低調 融入當地

Erita 分享指歐洲旅遊中第一要點就是融入當地，衣著打扮比較低調深穩會較不容易成為小偷們的目標，例如冬天來歐洲旅遊的話，大家可以以羽絨衣作最外層穿搭，顏色選擇低調的大地色、深色調為佳；夏天時不要穿上迷你短褲，又或者女生很愛的「一件頭」衣著打扮，這些都會與當地人格格不入，讓小偷知道你的旅行身份。

法國旅遊防小偷1. 衣著打扮低調 融入當地 (截自YouTube@EritaRose)

另外，Erita 亦提醒大家不要用上太深容量的手袋、不能完全拉上的手袋，小廢包這種易取物、內容物又容易看清的才更易被偷。若然要到公共交通工具上、人多的地方，大家要習慣將手袋向前併靠，以手緊握拉鍊、開口位置，另外亦可以多取一個布袋，以備分散東西、購買名牌後放入掩人耳目。

法國旅遊防小偷2. 事前資料蒐集，知己知彼

法國的小偷事例相信大家都有所聽聞，Erita 指即使她居法多年，行為舉止都己經跟當地人差不多都仍會被偷，Erita 分享道她跟幾個朋友在巴黎地鐵中，就曾經試過在車箱內被小偷盯上，包圍住她們的都是吉卜賽人，試圖將她們一行人分開，幸好當時的朋友十分警覺，將大家拉住才避免被偷。

法國旅遊防小偷：2. 事前資料蒐集，知己知彼 (截自YouTube@EritaRose)

在必然會發生被偷的情況下，大家只能做好資料蒐集，多了解小偷的手法、被偷事例中說明的小偷特徵，自己多加留意。特別是歐洲旅遊途中，實體護照盡量不要跟身，大家可以帶上護照影印本，手機中亦拍下護照相或存低護照電子檔，要不然發生被偷情況就不單止財物損失，更可能影響居留了。

法國旅遊防小偷3. 不要完全倚賴車箱

聽到許許多多在路上、公共交通工具上被偷的事例，那麼自駕遊又能夠減低被偷風險嗎？Erita 分享自己與丈夫一家自駕遊的經歷，大家以兩輛車分別駕車外遊，在高速公路上行駛時，丈夫家人的車子發現有問題，旁邊的車輛在提醒他們要靠邊停車、很危險等。當他們兩輛車都靠邊停車後，下車了解情況，才發現丈夫家人的車子輪胎漏氣，經過觀察後感覺不太尋常，似是輪胎被人為扎孔了。

當她們正在思考下一步時，有一輛經過的電單車為她們提供意見並指路，當大家決定好處理手法，重新上車後發現後座的手袋通通不翼而飛了！事後回想才發覺端倪，因為當時只下車僅5分鐘，手袋就消失不見，而電單車又剛好「路過 」，應該當時電單車以對話去分散他們注意力，電單車同伴再上車偷東西。

法國旅遊防小偷：3. 不要完全倚賴後尾箱、車 (截自YouTube@EritaRose)

被偷東西後當然少不免要到當地警察局排隊、報失、立案的過程，Erita 更提醒道，警察局並不是每一間都會如常上班，有機會要去到很遠區域之外的，十分不方便，更會影響行程與心情！

若然大家不希望旅程途中發生意外，Erita 提醒大家重要物件，千萬不要倚賴車箱！自駕遊的話一定要使用室內停車場、收費停車場，每次上落車都要取走所有物件，另外大範圍移動時，當行李在後尾箱時，要另外加鎖。

法國旅遊防小偷：4. 「被偷氣場」全在態度

旅行時被小偷盯上是運氣問題還是面相而致呢？網絡上流傳的「被偷氣場」到底有沒有根據的呢？Erita 指除了衣著打扮有機會暴露旅客的身份，態度、面相亦會令小偷有機可乘！小偷通常取易不取困難，欺善怕惡的，歐洲旅遊的小偷技巧層出不窮，例如小偷會假裝問路、兜售販賣、碰撞等。

法國旅遊防小偷：4. 「被偷氣場」全在態度 (截自YouTube@EritaRose)

Erita 分享自己曾在巴黎地鐵入口碰到一個為逃票而故意貼近自己的小偷，那個小偷假意逃票，實情是貼近Erita 為偷外套口袋中的手機，幸好發現及時，Erita 以一個「凶惡」的態度呼喝該小偷歸還手機，最後才沒有讓小偷有機可乘！大家除了不要輕易理會陌生人之外，步速亦不要太過緩慢、面相態度亦要比較「凶惡」，才能將小偷擊退。