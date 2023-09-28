短銀包推薦｜LV、Dior、Gucci等7個草莓牛奶色款！展迷人少女魅力

短銀包推薦｜相信不少女生的銀包，都是紅色和白色，若將兩者混在一起，組成士多啤梨牛奶色，或會令心動指數加倍！粉紅搭白色是個絕佳配搭，展現出甜美可愛的一面，同時柔和色調增添舒適感，配搭細小的短身銀包，既易收納又美觀。以下為大家整理今季7個士多啤梨牛奶短銀包，包括Louis Vuitton、Chloé和Gucci等，款款都值得入手。



士多啤梨牛奶色短銀包推薦1. Chloé Alphabet Small Tri-fold $4,600

帶有民族少女風的Chloé，也有推出不少與其標誌般粉嫩的銀包，如最受歡迎的Alphabet系列，採用三摺設計，中間加上各一條粉紅及白色皮革結帶，配搭金色圈扣，展現柔和舒適感覺。銀包的體積較小，方便收納於細袋內，而且設有散紙位，可以更整齊擺放各樣卡片和紙幣。

士多啤梨牛奶色短銀包推薦1. Chloé Alphabet Small Tri-fold (Chloé官網)

士多啤梨牛奶色短銀包推薦2. Gucci GG Marmont 卡片套銀包 $3,600

購買方法：Gucci

若然喜歡小廢包的話，銀包都要較薄身輕便，以收納更多物品。因此兩摺銀包或是個不錯的選擇，Gucci銀包的復古的標誌圖案，配搭芭蕾粉皮革，綴以金屬GG標誌，散發甜美少女的感覺。銀包設有卡位，側面可擺放紙幣，裡面也有拉鏈，防止散紙掉出來，非常方便。

士多啤梨牛奶色短銀包推薦2. Gucci GG Marmont 卡片套銀包 (Gucci官網)

士多啤梨牛奶色短銀包推薦3. Gucci 馬銜扣 1955 卡片套銀包 $4,200

購買方法：Gucci

銀包同樣設有卡片、紙幣及散紙位，體積偏小但容量還好，加上復古的芭蕾粉色飾邊，以及標誌性的馬銜扣，展現出復古典雅的魅力。馬銜扣為品牌經典的標誌，靈感取自馬術運動，以雙環及棒扣設計，帶來高級精緻感覺。

士多啤梨牛奶色短銀包推薦3. Gucci 馬銜扣 1955 卡片套銀包 (Gucci官網)

士多啤梨牛奶色短銀包推薦4. Louis Vuitton Lou Wallet $8,200

最可愛的銀包款式，這個算是數一數二，以精緻整齊的monogram，襯搭粉紅和白色，加上軟綿的質感，予人舒適甜美的氛圍。銀包設有卡位及散紙設計，拉鏈金屬扣為品牌標誌，締造高級精品的感覺。

士多啤梨牛奶色短銀包推薦4. Louis Vuitton Lou Wallet (Louis Vuitton官網)

士多啤梨牛奶色短銀包推薦5. Maison Margiela Recicla Wallet $4,570

以簡約型格為主的Maison Margiela，銀包以基本的三摺設計，可擺放卡片、紙幣和散紙。雖然外表看來像是純粉紅色，但吸引在於細節，低調的品牌標誌以白線縫紉，打開亦見獨有的標籤和數字，充滿著品牌的舒適風格，同時帶點活潑的玩味。

士多啤梨牛奶色短銀包推薦5. Maison Margiela Recicla Wallet (Maison Margiela官網)

士多啤梨牛奶色短銀包推薦6. Marni Saffiano Leather Bi-fold Wallet $4,000

以色彩拼接為亮點的Marni，銀包採用同樣風格，以2種不同深淺的粉色，配襯米白色，再以幾何設計，締造出和諧的層次感覺，散發少女氣息。銀包使用兩摺，裡面可放卡片、紙幣，亦設覆蓋位置，可放散紙等物品。

士多啤梨牛奶色短銀包推薦6. Marni Saffiano Leather Bi-fold Wallet (Marni官網)

士多啤梨牛奶色短銀包推薦7. Prada Saffiano 皮革信用卡夾 $3,600

如果手袋是超迷你款式的話，基本上只能放下卡片套，因此有的女生會將卡片套當銀包使用，同時擺放紙幣和卡片。這款以2種不同深淺的櫻花粉色，配襯凹凸不同的線條，打造不規則的感覺，予人和諧但帶點不一樣的活力玩味。