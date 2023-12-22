聖誕穿搭｜跟Jessica、唐詩詠穿出女友感！派對約會7造型靈感參考

聖誕穿搭｜聖誕將至，大家打算如何打扮來慶祝聖誕？每逢派對約會，都會悉心造型，有的甚至會按dresscode，穿得特別有聖誕氣氛。若然未有頭緒的話，不妨從以下女星們往年的聖誕穿搭中，取得靈感。



聖誕穿搭靈感1. 紅/綠色主題

要充滿聖誕氣氛，最好的做法便是以顏色襯搭，如喜慶的紅色及聖誕樹的綠色等，都能營造節日氣息。韓國女星Jessica在往年的聖誕節裡，穿簡約紅色羅紋衫，並利用簡單絲帶，繫在馬尾上，感覺就像份禮物般，散發甜美氛圍。

聖誕穿搭靈感1. 紅/綠色主題 (IG@sooyaaa__)

聖誕穿搭靈感｜Jessica換上紅色上衣。(IG@jessica.syj)

聖誕穿搭靈感2. 格仔打造經典英倫風

簡潔的英倫風格，亦非常適合在派對中穿著。倪晨曦將厚身的紅格紋恤衫當成外套，感覺帶有英倫的節日氣息。若然不想太過高調，可以像何依婷般，穿戴格紋頸巾，整體範圍較小，看來更為低調甜美，散發知性氣質。

聖誕穿搭靈感2. 格仔打造經典英倫風 (IG@misselvani)

聖誕穿搭靈感｜若然喜歡低調一點，可以選擇格紋頸巾。(IG@reginahyt)

聖誕穿搭靈感3. 針織毛衣展溫暖感

針織衣物可以展現和諧舒適的居家感，許靖韻以全身的咖啡色毛衣，洋溢性感溫暖的氛圍，加上大地色系接近膚色，飄逸著自然舒適的誘惑。由於針織款較為溫暖，因此可襯搭不同風格，展現出親切感覺。

聖誕穿搭靈感3. 針織毛衣展溫暖感 (IG@angelachingwan)

聖誕穿搭靈感｜Rosé去年穿上黑色毛衣。(IG@roses_are_rosie)

聖誕穿搭靈感4. 套裝營造一致和諧感

如果喜歡型格風格，可以選擇套裝款式，不用思考如何襯搭，同時一致設計亦能提升俐落及和諧感覺。套裝一般都為西裝外套或較正式款，因此也能增加型格氣場。

聖誕穿搭靈感4. 套裝營造一致和諧感 (IG@reginahyt)

聖誕穿搭靈感5. 毛茸外套超可愛甜美

除了溫暖的針織毛衣，帶毛茸感覺的衣物，更會隨身體活動，像羽毛般擺動，展現出輕盈飄逸和空氣感覺，予人舒適和精緻魅力。若然傾向低調的話，可像Krystal般，選擇毛茸衣領款式，或像林愷鈴般，穿上搖粒絨（Fleece）款式，同樣有著溫暖可愛感覺。

聖誕穿搭靈感5. 毛茸外套超可愛甜美 (IG@kayan.c)

聖誕穿搭靈感｜Krystal穿上黑色毛茸衣領大衣。(IG@vousmevoyez)

聖誕穿搭靈感｜若然喜歡低調的感覺，可以像林愷鈴般，穿上搖粒絨（Fleece）款式。(IG@kaening)

聖誕穿搭靈感6. 銀色/閃石元素矚目全場

派對中若想吸引目光，不能少得銀色物件或閃石的點綴，閃爍效果帶有精緻魅力之餘，亦可瞬間擄獲目光。趙慧珊（Aka）穿上帶有閃耀效果的針織外套，上亦以閃片縫上花卉圖案，看來簡單，卻很吸引。雲浩影日前出席Anteprima新店開幕時，也以銀色方形手袋，營造甜美的感覺。

聖誕穿搭靈感6. 銀色/閃石元素矚目全場 (IG@aka_chio)

聖誕穿搭靈感｜銀色微閃手袋也是個不錯的選擇。(Anteprima提供)

聖誕穿搭靈感7. 圖案毛衣締造親切感

每到聖誕，歐美都有穿醜毛衣的習俗，雖然外表看來普通，卻有著溫韾的意義。因此不妨像唐詩詠和IU般，穿著圖案毛衣，造型傾向簡單，卻有著舒適自然的氣質。

聖誕穿搭靈感7. 圖案毛衣締造親切感 (IG@natalietong53)