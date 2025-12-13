毛毛鞋推薦2025｜毛絨打造反差感！20大冬日必備毛毛拖鞋/雪靴

毛毛鞋推薦｜不論是藝人、網絡上都出現各式各樣的毛茸單品：毛毛拖鞋，低筒、中筒的毛毛靴或雪靴、毛衣外套、毛毛手袋等。而毛茸單品混配西裝外套、風衣等，更可以營造出反差，打造都市時尚感！不過對於身處亞洲的女生，毛毛鞋又好像未必大派用場，其實只要選擇較輕盈或拖鞋款，四季都可以輕鬆穿著。



天氣一凍，保暖又時尚必備元素必定是軟萌可愛的毛毛。大家不妨試試先從千元的毛毛鞋開始入手嘗試，既不重負擔，又可以感受一下毛茸的魅力！

毛毛鞋推薦： MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD W CROSS BANDING SHEARLING FLAT SHOES ivory ₩139,000 (折合約HK$732)

Mary Jane鞋的風潮可以說絲毫不減，由不同材質到風格揉合的Mary Jane都有。這款結合芭蕾舞鞋與毛絨元素的平底鞋，鞋面的蝴蝶結配以交叉帶，暖和且柔美。

毛毛鞋推薦： SANDRO x Clarks Originals Beige Shearling Desert Boot 米色羊毛皮短靴 HK$2,890

今個秋冬，SANDRO與Clarks Originals攜手合作，重塑了品牌兩款經典鞋履，為其增加更多配搭的可能性。由Nathan Clark所設計的Desert Boot，可以說是75年來的經典標誌，今年由SANDRO加推出都市女性版本，以米色羊毛皮配仿牛皮革，為精緻的手工感添上柔美冬日氣息。

毛毛鞋推薦： Sam Edelman ORIA HK$1,700

提到毛絨鞋，短靴款式絕對是不少女生外遊或配搭時的首選。這款來自Sam Edelman 2025節慶系列的ORIA靴履，除了顏色充滿冬日感，外形配備的彈性束帶更能夠自主調節，讓不同腿型的女生都可以舒適地穿著。

毛毛鞋推薦：UGG Classic Ultra Mini 羊毛皮靴子 HK$1,175

提到UGG 的皇牌鞋款，必定有這款羊毛皮製成的 Classic Ultra Mini 的份兒。經過特殊處理的羊毛外皮加上毛茸內襯，舒適同時防潑水和防污，任何狀況亦無阻你變美！

毛毛鞋推薦：MOON BOOT Icon 人造皮草人造皮革雪地靴 HK$2,900

時尚狂迷必入手！

作為紅遍歐美時尚圈的義大利雪靴品牌MOON BOOT，Dua Lipa、Mariah Carey 私下穿搭 和Justin Bieber《Honest》MV中亦可見其跡影。MOON BOOT受人類登陸月球啟發而誕生，以重份量感以及多款顏色選擇著名。而這款 「Icon」 雪地靴，靈感源自阿波羅 11 號宇航員的太空鞋，以白色人造皮草配合人造皮革製成，綴以鞋帶環繞靴筒，時尚與保暖同在！

毛毛鞋推薦：TOD'S Winter Gommini 羊毛皮踝靴 HK$8,300

高質義大利工藝

想感受義大利精湛工藝，低調奢華的 TOD'S 絕對不能錯過。 這款 「Winter Gommini」 靴子，以絨軟的羊毛皮配合橡膠豆豆鞋底製作，鞋背綴以致敬品牌標誌性五金的大號鏈條貼花，讓天氣寒冷仍能享受穿衣打扮的樂趣。

毛毛鞋推薦：GOLDEN GOOSE Super-Star in beige suede and shearling with metallic leather star HK$6,100

以「髒污感」見稱的義大利品牌 GOLDEN GOOSE（GGDB），可以說是潮人們必備的穿搭單品。Superstar波鞋更是集休閑感與實用於一身，這款啡色麂皮波鞋配上內裏毛茸，加上星形設計，既保留輕盈感同時不失保暖度。

毛毛鞋推薦：Clarks x HUMAN MADE DESERT MADE HK$2799

Clarks Originals 去年首次與日本品牌HUMAN MADE攜手合作，打造出首個聯乘系列。這款 DESERT MADE皮靴，柔和卡其色麂皮配搭天然橡膠鞋底和柔軟保暖的羊絨內裡，靴子兩側與後跟點綴細節：醒目的HUMAN MADE搭扣與印有字句，不經意間透露出可愛感。

毛毛鞋推薦：Crocs Lined Stomp Lined Clog HK$798

近年大熱增高涼鞋，Crocs 推出溫暖又時尚的Lined 系列，當中的Stomp Lined Clog，5.6cm厚底配上毛毛襯裡和背帶，十分合適雙腳容易冰冷的女生，全天候保持時尚！

毛毛鞋推薦： JIMMY CHOO Shea 人造珍珠綴飾羊毛皮踝靴 HK$11,900

可愛與實用度兼備

每個女生都渴望擁有一對JIMMY CHOO，高跟鞋款雖然優雅，不過卻十分挑場合。想入手實用款的JIMMY CHOO，可以考慮以登山靴為藍本，親膚的羊毛靴子，鞋扣上點綴人造珍珠以及金色金屬細節，可愛與實用度兼備！

毛毛鞋推薦：Rockfish Weatherwear ORIGINAL WINTER FUR MULE ₩136,800 (折合約HK$802)

不想與人隨意撞鞋？來自英國的Rockfish Weatherwear，用上韓國流行設計的設計細節就能夠助你一臂。這款以仿羽絨外形加上彈性束帶，內頭用上蓬鬆絨毛的毛靴，能夠修飾小腿粗大的身形問題，同時令厚腫的冬日穿搭增加亮點。

毛毛鞋推薦：Mardi Mercredi CLASSIQUE SLIPPER ₩88,000(折合約HK$514)

Mardi Mercredi 作為近年大熱韓國品牌，由Hoodie到鞋履都充滿辨識度的小雛菊圖案，加上韓國女星們的加持，令品牌紅遍全球。而這款毛毛鞋款，提供多款顏色選擇，在冬日溫暖的毛茸上加以米白色繡線刺繡的雛菊花朵，增添清新、可愛感。

毛毛鞋推薦：UGG Plushy Slipper $790

提到毛毛鞋，UGG絕對是帶起潮流的始祖。而這款Plushy Slipper，將拖鞋與包裏鞋融合，打造出舒適的休閒穿著，不論作為日常穿搭或是室內溫暖牌都可以！

毛毛鞋推薦：CROCS Unisex Classic Cozzzy Sandal HK$498

想由頭到腳都展示出個人獨特性？CROCS的孔洞設計讓你可以利用Jibbitz™ 飾物進行個性化的裝飾，加上毛絨襯裡、加高外底設計，時尚又可愛！

毛毛鞋推薦：Charles & Keith 厚底刷毛短靴石灰白 HK$489

購買方法：Charles & Keith

若果擔心整雙毛絨鞋過於誇張，不妨由以毛絨裝飾的短靴開始入手。Charles & Keith這款石灰白短靴，加上米白刷毛，休閑與甜美具備，打造不一樣的造型層次感，不論單穿或搭配長襪都可以！

毛毛鞋推薦：AE Smiley Slipper HK$340

毛毛鞋感覺過於焗束？絨毛拖鞋就可以助你一臂。這款AE的超級絨毛拖鞋，以咖啡色調配以雙色笑臉刺繡，好襯又不限季！

毛毛鞋推薦：adidas PUFFYLETTE 運動鞋 HK$659

購買方法：Adidas HK

寒冬時，户外活動總感覺不夠保暖？adidas的Adilette 拖鞋，以全包覆密封式鞋身，配以跣水塗層，天氣再壞亦無阻你保暖舒適的體驗。

毛毛鞋推薦：Sam Edelman LAGUNA CHELSEA BOOT HK$1,900

若然想嘗試毛絨的感覺，又不想過於高調或與自身本來的穿搭風格差太遠，沉實的短毛靴會是一個不錯之選。Laguna有各種顏色可供選擇，這凸耳鞋底靴加上經典輪廓結合，防風又時尚，不論搭配裙裝或褲裝都相當好襯。

毛毛鞋推薦：UGG CLASSIC DIPPER HK$1,590

怕凍的女生當然要挑選高身的毛靴。而這款延續 UGG經典毛靴設計的全新高筒厚底 CLASSIC DIPPER 毛靴，保暖又時尚。而且毛靴更用上增高必備的厚底設計，加上首度採用的緊貼小腿的橡膠軟管設計，可謂小個子女生的必備單品，又可以加強顯瘦效果。

毛毛鞋推薦：D+AF 軟綿萌寵真皮羊毛厚底後拉帶雪靴拖鞋 台幣$2,980 (折合約HK$743)

喜愛網購的話，相信對主打韓系簡約時尚設計的台灣品牌的D+AF 並不陌生。品牌上新速度快，當季鞋款到鞋靴都有，而且碼數跨度大，小個子及高個子的女生都可以用實惠的價錢盡情打扮！這款厚底的牛麂皮的雪靴拖鞋，加上羊毛小搭帶，輕鬆搭配休閑或柔美風格。