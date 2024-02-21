Valentino宣布蔡依林成品牌代言人！此前2個月連換3套高訂洩意向

【蔡依林】Valentino 正式宣布台灣天后級歌手蔡依林為品牌代言人！在過去蔡依琳不時在個人社交平台上，都會分享身穿品牌服裝的造型，以及一些大型公開場合更是會換上品牌的禮服甚至是高級訂製系列服裝。果不其然，Valentino在日前（19/2）正式宣布蔡依林成品牌代言人，並拍攝L'École 2024春夏系列全球廣告。



Valentino 正式宣布台灣天后級歌手蔡依林為品牌代言人（IG@jolin_cai）

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli分享：「我非常高興蔡依林成為我們Valentino DI.Vas中的一員，她的音樂作品極具包容性，且不斷創新，這正是我在表演藝術方面一直所欣賞的。她的作品中總有一股神奇的能量，為觀眾帶來新鮮感，並讓我感受到她的非凡魅力，使我驚嘆音樂之美在於創造令人難以置信的連結。Valentino社群將因為她的加入而變得更具多元性。」

Valentino 釋出了L'École 2024春夏系列全球廣告（IG@jolin_cai）

在宣布蔡依林為Valentino品牌代言人同時，還釋出了L'École 2024春夏系列全球廣告，以紐約的活力與生機蓬勃為背景，由知名攝影師Mert & Marcus掌鏡。此廣告拍攝除了有蔡依林還有孫藝珍和Kaia Gerber，三位都是在各自領域相當出色的女性，以她們和獨特的鏡頭語言宣揚女性力量與人性之美，同時帶來最迷人的視力盛宴。

蔡依林成為Valentino品牌代言人前，其實已經多次身穿品牌服裝現身不同場合（IG@jolin_cai）

蔡依林成為Valentino品牌代言人前，其實已經多次身穿品牌服裝現身不同場合，其中更有多套是品牌高級訂製系列服裝，可見品牌對她的喜愛程度，尤其是品牌創意總監Pierpaolo Piccioli對蔡依林可說是十分欣賞！

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli，特別為蔡依林量身打造的PINK PP服裝（VALENTINO）

蔡依林在2023年湖南衛視跨年晚會上，正正就是VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli，特別為她量身打造的PINK PP服裝，是一套鮮粉的亮片連身服，腰間做了呈鏤空設計，將蔡依林的玲瓏身形展露無遺。

依林還換上另一套VALENTINO THE BEGINNING HAUTE COUTURE COLLECTION（VALENTINO）

在2023年湖南衛視跨年晚會上，蔡依林還換上另一套VALENTINO THE BEGINNING HAUTE COUTURE COLLECTION高級訂製系列服裝﹐這套服裝佈滿繁複的羽毛與亮片手工，搭配芭比造型，讓她在舞台上綻放閃耀光芒。

蔡依林身穿Valentino 2023 春夏高訂服裝登上北京電視台春晚節目（IG@jolin_cai）

不僅如此，蔡依林在今年農曆新年年初一（10/2），登上北京電視台春晚節目獻唱〈日不落〉及〈Don’t Stop〉時，為是身穿Valentino 2023 春夏高訂服裝，是一襲淡紫色斜肩高衩禮服，將她的優雅氣質展露無遺。