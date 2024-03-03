2024時尚潮流｜蝴蝶結元素成大熱！6鞋款打造溫柔、少女感造型

【2024時尚/潮流趨勢】自從芭蕾舞風「Battet core」成為熱潮後，浪漫、富少女感的穿搭可謂一發不可收拾，隨帶起一眾代表女性溫柔力量的造型「Mermaidcore」、「Barbiecore 」、「Cottagecore」、「Fairycore」、「Coquettecore」大為流行，今年更可以看到蕾絲、緞帶、蝴蝶結等元素，被大量運用在春夏單品當中，由頭到腳都展示出溫柔的女性力量。



想打造溫柔、可愛的女性感覺，不少網民都自發DIY、改動自己原有單品，彈性地加減造型，令整體更添獨特感覺。若然你想直接營造獨特少女感造型的話，不妨選擇以下具備「Girlcore」元素的鞋款！

蝴蝶結元素大熱，打造「Girlcore」風格（IG@gorpcoretex）

GIRLCORE必備鞋款：1. ASICS x KIMHĒKIM

ASICS 近年推出不少夢幻合作，在2024 SS 巴黎時裝周中，ASICS帶來與韓國設計師品牌 KIMHĒKIM 的浪漫聯乘，鞋款有著黑白兩色，鞋履上覆蓋皺褶、束帶蝴蝶結與珍珠元素，為原本皮革與網眼面料的球鞋注入優雅、浪漫的感覺。

GIRLCORE必備鞋款：2. Simone Rocha Beaded Criss Cross Tracker BallerinaRegular £750

來自愛爾蘭設計師Simone Rocha 的同名品牌，品牌以浪漫少女風格著名，設計上會利用大量珍珠、蕾絲、刺繡等女性化元素。這款球鞋結合瑪莉珍鞋Mary Jane 的外形，加上束帶與人造珍珠的點綴，整體造型甜辣合一。

GIRLCORE必備鞋款：Simone Rocha Beaded Criss Cross Tracker BallerinaRegular £750（Simone Rocha）

GIRLCORE必備鞋款：3. Roger Vivier Bouquet Strass Babies Ballerinas in Patent Leather HK$11,800

Roger Vivier 2024 春夏系列中，注入花朵、荷葉邊、水晶及流蘇等元素，帶來全新的Gherardo Felloni 風格。而這款結合瑪麗珍與芭蕾舞鞋的高踭鞋，閃亮漆皮配上幾何低跟設計，加上花朵形的水鑽，精緻又舒適。

GIRLCORE必備鞋款：Roger Vivier Bouquet Strass Babies Ballerinas in Patent Leather HK$11,800（Roger Vivier）

GIRLCORE必備鞋款：4. RANDA Disney Cinderella『ドレスアップスニーカー』HK$‌1,450

以日系設計打造出可愛鞋款，迪士尼迷必定要入手的系列有《長髮公主》、《小美人魚》、《美女與野獸》等，近日品牌推出《灰姑娘》系列，以透明紗、刺繡、珠寶等設計，加上南瓜圖案，打造出公主的奢華感覺。

GIRLCORE必備鞋款： RANDA Disney Cinderella『ドレスアップスニーカー』HK$‌1,450（RANDA）

GIRLCORE必備鞋款：5. Viktor&Rolf SUPERGA WHITE SATINBOW SNEAKER €300

想要簡潔好襯的鞋款，這款VIKTOR&ROLF 以同色調的增高厚底設計，加上緞面的蝴蝶結刺繡，輕鬆配搭日常需求。

GIRLCORE必備鞋款：Viktor&Rolf SUPERGA WHITE SATINBOW SNEAKER €300（Viktor&Rolf ）

GIRLCORE必備鞋款：6. ASICS X Cecilie Bahnsen UNISEX CECILIE BAHNSEN X GT-2160

這款去年在巴黎時裝周 SS24 期間展示聯名鞋款，由哥本哈根設計師同名品牌 Cecilie Bahnsen 與ASICS 攜手合作，以ASICS 的GEL-NYC 鞋型作藍本，作品帶來不少迴響。除了換上金屬銀白色及花卉元素，更捨去了以往運動鞋的鞋舌、鞋帶，令整體感覺更顯藝術化。擅長手作、加工裝飾、富女性化面向的Cecilie Bahnsen 與機能性的ASICS碰撞出高級定製與成衣風格。