CHANEL 2024春夏將經典融入浪漫紫色！$6,000起入手小皮具及手袋

CHANEL一直是優雅的代名詞，最近於全新一季Spring-summer 2024 Pre-collection中，多款手袋及小皮具推出了浪漫又神秘的紫色，使產品更添高雅！這次推出的新品包括了Small Bucket Bag、Small Classic Handbag、Mini 2.55 Handbag等多款手袋及小皮具，很適合於和暖的春夏使用！



CHANEL Small Bucket Bag HK$38,500（CHANEL）

CHANEL Small Bucket Bag HK$38,500

水桶袋向來是女生們最愛的袋款之一，而CHANEL的迷你水桶袋外型與CHANEL 22 BAG相似極高，猶如縮小版！但這款迷你水桶手袋有著圓潤的袋身，選用柔軟的紫色小羊皮製成，搭配上品牌經典的菱格紋，以及換上了紫色金色的皮穿鏈作為揹帶，令眼前一亮。

CHANEL2023兩款全新細水桶袋 粉色甜美、淺綠色清新！經典款亦有

CHANEL Small Classic Handbag HK$75,200（CHANEL）

除了近年新推出的水桶袋外，CHANEL不少經典款手袋都大膽換上了清新的紫色，包括Small Classic Handbag、Classic Handbag以及Mini 2.55 Handbag，都是品牌熱門的翻蓋手袋款，是不少女生爭相入手的款式！此外，這幾款手袋除了換上了紫色外，亦融入了不新元素，像是Small Classic Handbag選用亮面粒紋小牛皮，更顯高貴！

CHANEL Classic Handbag HK$80,800（CHANEL）

CHANEL Mini 2.55 Handbag HK$36,900（CHANEL）

CHANEL Mini 2.55 Handbag則換上了亮面做舊的紫色小牛皮，配上金色金屬，復古優雅！而最具驚喜的定必是Classic Handbag，以漸變色的染色小牛皮呈現，非常特別又引人注目。

CHANEL CLUTCH WITH CHAIN HK$34,900（CHANEL）

除了多款手袋值得注意外，CHANEL亦將多款小皮具換上了迷人的紫色，價格也相當易入手很多！其中CLUTCH WITH CHAIN 手提包，採用紫色的柔軟小羊皮，配上飾有水晶的優雅手提把，以及同色系的紫色皮穿鏈，處處散發著高貴優雅！

CHANEL Flap Card Holder HK$6,000 （CHANEL）

CHANEL Small Pouch HK$8,400（CHANEL）

此外在小皮具區中，還有Flap Card Holder、Small Pouch等，都換上了浪漫的紫色，小巧精緻，隨身攜帶著也會讓心情變好！