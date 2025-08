CHANEL加價2025｜20大保值手袋最新價格一覽：這款手袋已突破10萬

CHANEL 加價2025|CHANEL 已於今日(1/8)進行本年度加價,這次價格調整約在5%-7%左右。過去CHANEL首席財務長(CFO) Philippe Blondiaux 曾表示,衡量會否加價是取決於2大因素。而這次價格調整中,經典手袋Classic Flap特大號手袋,已破港幣10萬!CHANEL每逢加價大多都是以經典手袋款式為主,這次《01女生》為大家盤點CHANEL 20大保值手袋的最新售價!



CHANEL已於今日(1/8)進行本年度加價(IG@jennierubyjane)

CHANEL 首席財務長(CFO) Philippe Blondiaux在過去曾表示,會否再度加價將會考慮2大主要因素:成本通漲及貨幣的波動性。今年加價已於今日(1/8)完成,升幅約在5%-7%左右,假如有心儀手袋真的要趁早入手!

CHANEL加價2025|保值手袋:CHANEL Classic Flap

CHANEL Classic Flap是品牌的「經典之最」,亦是女生們爭相入手的款式。在2023年3月的價格調整中為加幅最高的袋款,加幅高達13%,預計下次加價手袋中亦會有它的身影!這款手袋採用了品牌經典的菱格紋,配上金屬皮穿鏈帶和雙C標誌手袋扣,盡顯品牌的奢華優雅。手袋相繼推出過許多不同配色及材質的款式,同樣備受女生喜愛!

2024售價

迷你經典包款 HK$ 39,700

經典款細號手袋 HK$79,500

Classic Flap 經典款手袋 HK $82,700

經典款大號手袋 HK$ 89,100

特大號經典款手袋 HK$ 93,900



2025最新售價

迷你經典包款 HK$42,700

經典款細號手袋 HK$85,300

Classic Flap 經典款手袋 HK$88,700

經典款大號手袋 HK$95,600

特大號經典款手袋 HK$100,800



CHANEL加價|保值手袋:CHANEL Classic Flap(CHANEL)

CHANEL加價2025|保值手袋:CHANEL 22 Handbag

CHANEL 22 Handbag是於2022年推出,甫推出大受明星及時尚達人喜愛,迅速走紅,有機會成為加價袋款之一!這款手袋採用了品牌經典菱格縫線皮革,配上品牌金屬標誌、金屬皮穿鏈帶及「CHANEL Paris」吊牌,將隨性優雅發揮得淋漓盡致!

2024售價

CHANEL 22 迷你手袋 HK$ 40,600

CHANEL 22 手袋 HK$ 46,900

CHANEL 22 小號手袋 HK$ 44,500



2025最新售價

CHANEL 22 迷你手袋 HK$ 42,700

CHANEL 22 手袋 HK$50,000

CHANEL 22 小號手袋 HK$47,400



CHANEL加價|保值手袋:CHANEL 22 Handbag(IG@jennierubyjane)

CHANEL加價|保值手袋:CHANEL 22 Handbag(CHANEL)

CHANEL加價2025|保值手袋:CHANEL 2.55手袋

CHANEL 2.55手袋是Coco Chanel女士於1955年2月設計的,亦是她親自創作的第一個手袋,是難以被取代的經典款,是保值的手袋之一!Coco Chanel女士是於馬鞍圖案上的格紋取得靈感,繼而創作出菱格紋的設計,也成為了品牌經典元素,許多手袋都沿用或是以此手袋為靈感延伸出來,所以CHANEL 2.55絕對稱得上品牌標誌性手袋!

2024售價

2.55迷你手袋 HKD 39,700

2.55經典手袋 HKD 82,700

2.55大號手袋 HKD 89,100



2025最新售價

2.55迷你手袋 HK$42,700

2.55經典手袋 HK$88,700

2.55大號手袋 HK$95,600



CHANEL加價|保值手袋:CHANEL 2.55手袋(CHANEL)

CHANEL加價2025|保值手袋:BOY CHANEL HANDBAG

喜歡中性時尚感的女生,都無法抗拒BOY CHANEL的魅力。手袋以方正俐落的長方形及全翻蓋式呈現,並採用品牌標誌性的菱格紋配外圍的間紋皮革,配上粗身的皮革金屬鏈帶,使手袋別具型格氣息。

2024售價

BOY CHANEL 細號手袋 HKD 49,000

BOY CHANEL 中號手袋 HKD 54,200

BOY CHANEL 大號手袋 HKD 57,000

2025最新售價

BOY CHANEL 細號手袋 HKD 52,600

BOY CHANEL 中號手袋 HKD 58,200

BOY CHANEL 大號手袋 HKD 61,200



CHANEL加價|保值手袋:BOY CHANEL HANDBAG(CHANEL)

CHANEL加價2025|保值手袋:CHANEL 19 手袋

CHANEL 19 手袋是老佛爺Karl Lagerfeld與品牌藝術總監Virginie Viard,合作的最後一個系列作品,而取名「19」除了是代表手袋的發佈年份,亦是來自Coco Chanel女士生日—8月19日,所以「19」對於品牌來說是很重要的數字!而Chanel 19的設計是將品牌許多經典元素放大呈現﹐像是經典的菱格紋及雙C Logo﹐同樣非常華麗大方。此外這款手袋的價格相較親民,但具升值潛力和保值能力,是不少女生的入門首選!

2024售價

CHANEL 19 手袋 HKD 52,200

CHANEL 19 鏈條銀包 HK$32,300



2025最新售價

CHANEL 19 手袋 HKD 56,000

CHANEL 19 鏈條手提包 HKD 35,300

CHANEL 19 鏈條銀包 HKD 33,600



CHANEL加價|保值手袋:CHANEL 19 手袋(IG@jennierubyjane)

CHANEL加價|保值手袋:CHANEL 19 手袋(CHANEL)

CHANEL加價2025|保值手袋:CHANEL Flap Bag With Top Handle

CHANEL Flap Bag With Top Handle別具復古優雅魅力,手袋採用經典菱格紋及半翻蓋式設計,飾有CHANEL 雙C標誌,處處散發著品牌低調的奢華。而手袋最特別之處是以半圓手挽設計,充滿復古氣息,此外手袋備有皮革金屬鏈帶,日常可作單肩或斜揹,設計相當貼心!

2024售價

MINI FLAP BAG WITH TOP HANDLE HK$ 46,700

SMALL FLAP BAG WITH TOP HANDLE HK$ 51,500

Flap Bag With Top Handle HHK$ 54,200



2025最新售價

MINI FLAP BAG WITH TOP HANDLE HK$ 51,000

SMALL FLAP BAG WITH TOP HANDLE HK$ 54,500

Flap Bag With Top Handle HK$ 66,300