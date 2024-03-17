深水埗販毒車禍｜22歲司機暫控誤殺　19歲男涉協助罪犯　周一提堂

周四（14日）晚深水埗發生奪命車禍，一輛藏毒私家車疑因違泊被警方驅趕時開車逃走，期間連環撞到多輛車，一名女途人更被撞飛出馬路，翌日（15日）不治。警方發現22歲男司機逃走後，曾到石籬一公屋獲19歲同伙短暫收留，兩人均於案發後翌日（15日）被捕。警方今日（17日）表示，已暫控該名22歲男子一項「誤殺」罪；涉案19歲男子則於昨日（16日）被暫控一項「協助罪犯」罪。案件明日星期一（18日）上午，於西九龍裁判法院提堂。



警方封鎖現場調查。（資料圖片：梁偉權攝）

案發於周四（14日）晚上約7時30分，警方巡經青山道60號對開時，發現多輛違泊車輛阻塞交通，因此下車疏導。其間一輛私家車加速駛走，先後撞向附近兩輛私家車，再高速撞倒行人路上的66歲女途人，隨後高速駛入欽州街、元州街至近九江街，分別再撞兩車。涉事司機棄車逃去；66歲女途人捱撞後重創昏迷，前日（15日）傷重不治。

警方在涉案車輛上檢獲懷疑毒品，並於現場檢獲一張香港身份證，經調查後證實屬於在逃司機。鎖定涉案者身份後，當晚先以涉嫌「販毒」拘捕32歲姓潘男車主，他已被落案起訴販運危險藥物罪，昨日在粉嶺裁決法院提堂。警方亦發現涉案司機逃離現場後，曾到石籬一公屋由同伙接應，案發後翌日兩人被捕。

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