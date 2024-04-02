勝和撻朵｜「承駿」被暫控自稱三合會成員及藏武等4罪　周三提堂

早前網上瘋傳一條短片，可見洪水橋一名踢拖男疑不滿朋友開車時被人緊隨「推車」，公然「撻朵」自稱「我和勝和呀！」更擸起長螺絲批指嚇，要求「推車」男司機道歉。警方其後拘捕兩名男子，據悉包括綽號「承駿」的38歲踢拖男及其42歲大佬、南邊圍和勝和頭目「傑佬」。

警方表示，該名38歲男子已被暫控一項「自稱三合會成員」罪、一項「藏有攻擊性武器」罪、一項「停牌期間駕駛」罪及一項「駕駛時沒有有效第三責任保險」罪，明日（4月3日）上午在屯門裁判法院提堂。至於42歲被捕男子早前已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。



涉案踢拖男曾一度持棍喝罵白車男司機。（讀者提供影片截圖）

事發於3月30日凌晨4時，一名男子駕駛涉事白色私家車，尾隨另一輛私家車沿元朗體育路行駛，兩車未曾發生任何交通事故。他其後將車停泊於洪水橋田心路近田廈路的村口位置等朋友。其時，載有「承駿」情侶的私家車，沿田廈路駛至，承駿獨自下車，聲稱不滿事主早前開車緊隨。整個過程由承駿女友拍片紀錄。

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該段影片其後於網上傳播，片中可見穿黑衫短褲及踢拖的承駿，追問事主的身份及背景，事主遂自稱是「馬騮仔」及跟隨「細傑」。而承駿則稱自己我大佬是「傑佬」，並指不滿事主開車緊隨其友人的車﹕「你做乜推X住我兄弟架車啫？」，警告﹕「認X住我哋啲人呀！」

後來有其他駕駛人士下車了解事件，「承駿」情緒激動，自稱三合會成員，大喝「我和勝和呀！」，並從車上取出一把長約80厘米的螺絲批，嚇得對方登車逃去。承駿其後持螺絲批再度走近事主及大聲喝罵，又舉機拍攝要求男司機道歉，對方亦多次致歉「唔好意思，我真係唔知道，我冇心嘅」、「唔好意思，對唔住，我真係唔知呀，承駿」。