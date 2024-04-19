屯門公路3死車禍｜男乘客遺癌父　社署：有社工聯絡家屬提供協助

屯門公路發生致命交通意外，本田私家車猛撼「龍門架」造成兩男一女死亡，包括25歲姓鄧男司機、26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客，其中喪生男乘客陳嘉韜剛遊泰回家，外出送手信予朋友時遭遇橫禍，遺下相依為命多年的、患大腸癌的65歲老父。社會福利署回覆《香港01》查詢表示，陳家是非政府機構綜合家庭服務中心的個案，該中心的社工已聯絡有關家屬，並會繼續按其福利需要提供適切協助。



陳父老年喪子，滿臉憂戚。（黃學潤攝）

陳父昨日得悉愛兒離世噩耗後受訪時表示，約10年前與妻子分開後，一直與兒子相依為命。他說兩父子雖不善辭令，但彼此關心：「我由細湊到佢大……我同佢好少傾偈，佢好關心我，但係唔會開聲囉，我都係咁。」他形容兒子活潑，肯幫朋友。

車禍中，26歲陳嘉韜傷重不治。（黃學潤攝）

陳嘉韜的父親手持兒子照片，訴說其生前點滴。（黃學潤攝）

陳父以往做洗碗工，2022年確診大腸癌，現時已退休，兩個月前始申請綜援。兒子中四畢業後就做散工，近期任職洗衣機維修學徒，日前剛與朋友在泰國旅遊後回港，回家放下一些泰國杯麵手信，約兩小時後又外出送手信予朋友，不料在車禍中喪命。陳父更曾憂傷說：「走嗰個係我就好。」

陳父指兒子昨晚回家，放下一些從泰國買的手信。（黃學潤攝）

車禍發生在昨日（18日）凌晨3時23分，一輛本田思域TYPE R FD2私家車，沿屯門公路往九龍方向行駛，途中疑失控剷向石壆，再猛撼「龍門架」式路牌，全車盡毀，25歲姓鄧男司機證實當場死亡；26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客昏迷送院搶救，分別延至同日凌晨4時許及早上9時許證實不治。地上遺下營多及蟹王麵等即食麵。案件交由新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

涉事私家車懷疑先撞龍門架，再飛出路壆外，全車盡毀。救護人員用白布遮蔽死者遺體。(陳永武攝)