尖沙咀擄人｜消息：警方拘捕3名疑犯　與非法禁錮案有關

一名47歲女子昨日（6日）中午在尖沙咀宜昌街被兩男公然挾上私家車，其間狂呼救命，驚動途人報警。警方經追查後，在馬鞍山恆安邨恆月樓對開街道，發現涉案私家車，同時在車上尋獲女事主，她並無受傷，毋須送院。消息稱，警方拘捕3名涉案疑犯，預計中午會押往搜屋，警方稍後將交代案情。



警方在馬鞍山恆月樓對開發現涉案私家車，女事主在車內沒有受傷。(陳永武攝)

接應私家車停在宜昌街路邊，一名男子站在車旁「手指指」向女事主的方向，一名穿深色衣褲、白波鞋及戴cap帽男子隨即走近。（片段截圖）

據早前其他天眼片段可見，女事主獨自坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外吸煙，突遭兩名男子挾持。另一段車cam片段見到，女事主遭兩男左右挾持帶往接應的福士私家車，當時另有一名男子在車旁「手指指」。女事主一度伸腳「撐」住車身反抗，最少3次大叫「救命呀！」惟最終不敵兩男強行推上車，擄人全程僅約20秒。

Cap帽男走近接應私家車，並輕敲車窗。（片段截圖）

案發於昨日中午12時05分，警方接獲多人報案，指一名女子在漢口道及宜昌街交界被人挾上私家車。現場消息稱，疑犯事前曾在現場附近徘徊，其後遭兩名男子推上一輛接應的黑色福士私家車。警員接報趕至，在香港餐廳對開路邊發現一隻懷疑屬於女事主的女裝鞋。案件暫列作「非法禁錮」，交由油尖警區重案組跟進。消息稱，涉案車輛被套上假牌。

事主被兩名男子推向私家車，一名男途人走近並望向他們。（片段截圖）

探員在現場附近店舖查看閉路電視片段。（羅日昇攝）

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女事主原本坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外（箭咀示）。（附近店舖閉路電視片段截圖）

女事主原本坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外（箭咀示），數米外有另一名男子亦坐在路邊，兩名途人經過，男子起身離去。（附近店舖閉路電視片段截圖）

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