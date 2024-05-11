李鄭屋邨法團委員捱斬案拘3男　2越漢做刀手睇水　黑漢駕車接應

一名66歲姓彭男子於上月25日，在油麻地茂林街被一名男子揮刀斬傷，施襲者得手後登上一輛私家車逃去。警方連日來調查案件，昨日成功拘捕3名涉案男子，據悉角色分別為刀手、接應車輛司機及把風者。警方交代案情指出，被捕人中兩人為持免遣返聲請擔保書的越南籍男子，餘下一人為本地人；又指兇徒公然在司法機構附近，有預謀地襲擊剛出席完民事訴訟聆訊的事主，是挑戰法庭尊嚴，警方予以嚴厲讉責。



遇襲男子為李鄭屋邨業主立案法團第十屆管理委員會（第二任）委員彭李達，他與樓下單位業主、前任主席劉貴華就單位滲水問題有官司。彭李達早前接受《香港01》訪問時強調，自己除了屋邨事務外，沒有與人結怨，「估唔到惹下個殺身之禍」。有法團現任委員亦稱，不排除事件與新舊法團糾紛有關。警方則指案件與事主的居民組織成員身份是否有關，是調查方向之一。



遇襲男子浴血倒地，多人及警員從旁協助。（讀者陳先生提供）

深水埗警區重案組高級督察黃瀚緯表示，警方於4月25日接獲市民報案，指一名本地男子出席土地審裁處聆訊後，在油麻地茂林街與志和街交界，被一名男子持刀斬傷，兇徒之後登上預先準備、套上假牌的白色私家車逃去。事主右手及右邊胸部受傷，被送往伊利沙伯醫院救治，幸無生命危險，現在已經出院。

被捕50歲本地男子黑布蒙頭由警員押走。（王譯揚攝）

警方將案件列作傷人，交由深水埗警區重案組第二隊跟進。經翻查大量閉路電視片段及深入情報分析後，警方於昨午（5月10日）在深水埗、旺角及天水圍以涉嫌「串謀傷人」，拘捕兩名分別25歲及22歲、持免遣返聲請擔保書的越南籍男子，以及一名50歲持香港身份證的本地男子。據悉兩名越南籍被捕人分別涉嫌施襲及在場把風，有黑社會背景的50歲本地男被捕人則擔任司機協助施襲者逃走。3人正被扣查，警方的調查及拘捕行動仍在進行。

李鄭屋邨法團委員彭李達4月25日出席土地審裁處聆訊後被斬，警方拘捕3名涉案男子，深水埗警區總督察（刑事）鄭騏鋒（左）及深水埗警區重案組高級督察黃瀚緯（右）交代案情。（王譯揚攝）

深水埗警區總督察（刑事）鄭騏鋒指出，案件發生在司法機構附近，事主剛出席完一宗民事訴訟聆訊，兇徒公然在司法機構附近，有預謀地持刀襲擊剛出席完聆訊的事主，是公然挑戰法庭尊嚴，行為猖獗，目無法紀，警方予以嚴厲讉責。至於事主遇襲與他擔任李鄭屋邨法團委員是否有關，鄭騏鋒稱這是調查方向之一。

▼4月25日斬人案現場情況▼

