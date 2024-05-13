土瓜灣爆水管｜跨部門到場視察及指導交通　探訪受影響居民

今日（13日）凌晨， 土瓜灣漆咸道北456號對開爆水管，附近一帶變成澤國，有居於低層的市民家園被淹，多條路全線封閉。民政及青年事務局在社交平台表示，民政處、水務署、運輸署、當區區議員及關愛隊等，事發後陸續趕抵現場視察，共前往受影響單位提供協助。水務署正搶修受影響道路，務求在日內重開部份行車線，疏導交通。



民政及青年事務局指，事故導致大量食水湧到土瓜灣多條街道，一度出現水浸。水務署隨即抵達現場，並在可行情況下盡快關掉水掣及調動水網，以確保鄰近居民食水供應不受影響，其後亦派出承辦商清理街道。今早繁忙時份前，已大致完成街道清理工作，方便市民出行。

此外，九龍城區議員黃馳於凌晨迅速趕抵現場，前往受影響單位提供協助。九龍城區議員林博亦聯同關愛隊成員，登門探訪受影響居民及跟進。多名區議員在社交媒體通知街坊最新情況，讓居民在上班上學前掌握最新出行資訊，作好充足準備；又與水務署署長一同視察現場，反映當區市民所需。

文中續指，關愛隊於早上上班高峰期，在主要受影響街道上向居民說明最新情況，通知街坊有關封路及巴士改道的安排，並在現場指導居民到合適的巴士站乘搭巴士。九龍城民政處隨後和水務署、運輸署再次實地視察，協調有關部門處理善後工作，務求將事故對居民的影響減至最低。水務署現正搶修受影響道路，務求在日內重新一條行車線，疏導交通。

居民羅先生的住所處處污水痕迹。（林澤鋒攝）

根據水務署資料，涉事水管為一條位處漆咸道北近新圍街、直徑450毫米的食水供水管。受事故影響，漆咸道北及馬頭圍道附近一帶需要即時作出供水調道，並於兩小時內完成，現時未有用戶的食水供應受到影響。漆咸道北（往尖沙咀方向）介乎馬頭圍道與新圍街之間的全線，以及馬頭圍道（往尖沙咀方向）介乎浙江街與漆咸道北之間的全線已封閉。

署方正緊急維修涉事水管，並會盡快完成，同時正與運輸署及警方保持緊密溝通，爭取盡快重開漆咸道北一條行車線。與此同時，也聯絡了當區區議員和關愛隊，並派出署方社區服務隊，主動接觸附近商舗／居民以跟進有關供水或事後清理的問題。

根據運輸署最新資料，因水管爆裂，以下道路現仍然封閉：

— 漆咸道北（往尖沙咀方向）介乎馬頭圍道與新圍街之間的全線；及

— 馬頭圍道（往尖沙咀方向）介乎浙江街與漆咸道北之間的全線

以下受影響的巴士路線須改道行駛：

— 九巴:5,5A,5P,5X,11,14,26,26X,93K；

— 城巴:A22；及

— 過海巴士：101,107,108,111,111P,116

今早（13日）所見，土瓜灣路面的積水，大部分已退去，但處處泥濘，水務署工人在場搶修，警方則在場指揮交通。有巴士站臨時停用。現場工人指，預計今晚6時會解封漆咸道北往紅磡方向慢線，至於整個維修工程可能需時一周或以上。

住在爆水管「源頭」旁、漆咸道北454至456號地下單位的羅先生，住所約1,000呎。爆水管期間湧入大量泥水，水深3至4吋深浸至腳眼，他通宵清理，用吸水機抽走積水及水泵，將水抽至屋外位置。他說：「啲水已經去哂，去得幾快。」惟仍需清理沙泥。他又指，黃泥水「咩都浸到」，按摩椅幾乎報廢，「傢俬冚唪唥蔗渣板，乜都霉晒啦！」一臉頭痛，他今早受訪時指，並沒有相關部門主動提供協助。

▼ 凌晨爆水管情況 ▼

