土瓜灣爆水管│水務署預計周末前完成修復工程

土瓜灣於13日凌晨發生爆水管事件，區內多條道路水浸，漆咸道北近新圍街西行一度全線封閉，多條巴士線受影響，亦有民居被水淹浸，造成損失。



水務署表示，經由今晨（13日）開始全力搶修後，受事故影響的其中一條行車線 （慢線） 已完成臨時修復，並在下午約4時半重開，以減少對交通的影響。署方接續會分兩階段（分別在涉事路段的快線及慢線），進行水管更換及路面永久修復工程。在進行工程期間，將維持開放一條行車線以減少對交通的影響。由於該路段曾出現路陷，預計每階段修復工程需時兩天。水務署已安排承建商24小時輪班工作，爭取在周末前完成整項工程，以全面開放兩條行車線。



水務署續指，13日下午，署方與民政事務處夥拍區議員和關愛隊，已主動聯絡受影響人士，了解他們所需，並會繼續提供適切支援。