李鄭屋邨法團委員捱斬案｜警再拘3男女　其中2黑漢活躍於李鄭屋邨

李鄭屋邨業主立案法團第十屆管理委員會（第二任）委員彭李達，上月25日在油麻地茂林街被一名男子揮刀斬傷，施襲者得手後登上一輛私家車逃去，警方事後拘捕3男1女，其中兩男已被暫控各一項「串謀傷人」罪，並已提堂。警方表示，經進一步調查，於本月15至16日在落馬洲、長沙灣及葵涌採取行動，共拘捕3人，當中兩名本地男子（36及57歲）涉嫌「串謀傷人」被捕；另外一名47歲本地女子則涉嫌「協助罪犯」被捕。他們現已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。警方強調，深水埗警區重案組會繼續積極調查案件，定必將匪徒繩之於法。



消息指，最新被捕3人中，兩男均有黑社會「水房」背景，57歲男綽號「肥啟」，而36歲男子為其門生，兩人均活躍於李鄭屋邨，據知他們懷疑有份策劃事件；而47歲被捕婦人，則涉嫌窩藏案中車手。



本月10日被捕的50歲本地男子黑布蒙頭由警員押走。（王譯揚攝）

警方較早前拘捕3名涉案男子，為兩名25歲及22歲越南漢、一名50歲本地男，相信分別為刀手、接應車輛司機及把風者男子，另亦拘捕一名22歲越南女子。當中25歲越漢及50歲本地男已被暫控各一項「串謀傷人」罪，案件已於本月13日在西九龍裁判法院提堂，將於7月8日在西九龍裁判法院再提堂。

彭李達早前接受《香港01》訪問時強調，自己除了屋邨事務外，沒有與人結怨，「估唔到惹下個殺身之禍」。有法團現任委員亦稱，不排除事件與新舊法團糾紛有關。警方則指案件與事主的居民組織成員身份是否有關，是調查方向之一。

▼4月25日斬人案現場情況▼

