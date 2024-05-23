水泉澳斬人案｜大快活分店3職員送院　其中1人仍然留醫

沙田水泉澳廣場昨晚（23日）發生斬人案，43歲姓林男子持刀闖入大快活襲擊女收銀員，餐廳經理及廚工與多名街坊上前對峙並制服疑兇。大快活回覆查詢指，事件中3名員工不適及受傷送院，其中兩名員工經治療後已出院休息，另一名員工需留院繼續接受治療。大快活對受傷員工及其家屬表示誠摯的慰問，已安排為受影響之員工提供心理輔導服務。



大快活回覆查詢指，事件中3名員工不適及受傷送院，其中兩名員工經治療後已出院休息，另一名員工需留院繼續接受治療。大快活對受傷員工及其家屬表示誠摯的慰問，已安排為受影響之員工提供心理輔導服務。（黃學潤攝）

沙田水泉澳廣場大快活分店發生傷人案，大快活集團對受傷之員工及其家屬表示誠摯的慰問。事件中3名員工不適及受傷送院，目前，其中兩名員工經治療後，已出院休息，另一名員工需留院繼續接受治療，大快活會積極為受傷之員工及其家人提供協助。就此事件，大快活亦已安排為受影響之員工提供心理輔導服務。

集團將進一步加強員工的危機處理能力的培訓，並強調員工在工作中自身安全的重要性；現已全力配合警方的調查工作。大快活今早派出客服主任到分店安撫員工，主任向記者表示：「同事心態而家都正面。」

政府新聞處表示，事件中送院的3名傷者均情況穩定。

警方於5月22日晚上7時12分接獲多人報案，指43歲林姓男子在博泉街1號一間餐廳懷疑以刀襲擊50歲朱姓女職員。警員接報到場，經初步調查，相信林男在上址以一把長約30厘米的廚刀襲擊朱女，46歲黃姓男職員和44歲霍姓男顧客上前制止林男，其間受傷。林男涉嫌「傷人」被捕，案件交由沙田警區重案組跟進，朱女手臉受傷，黃男頸部受傷，霍男臉部受傷，至於42歲樂姓女職員受驚不適，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。林男同樣手臉受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院，其後轉送至大埔醫院治理。據了解，樂女懷有身孕。

持刀男子逃至街市對開遭途人制服，再交由警員處理。（facebook／水泉澳@水仔大家庭 Chrissie Ma）

一名女職員須送院治理。