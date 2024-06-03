內地清潔公司小紅書拉客　帶黑工來港工作　入境處放蛇拘4內地人

內地清潔公司利用「小紅書」宣傳，聲稱可以在香港提供清潔服務，以3元至5元人民幣一呎收費，安排非法勞工來港。入境處「放蛇」喬裝客人，與清潔公司負責人接洽，今（3日）在該公司來港提供清潔服務時拘捕4名內地人，包括一名28歲負責人及3名清潔工人。



入境處採取放蛇手法，在該公司來港提供清潔服務時，拘捕一名28歲的負責人及3名清潔工人，並檢獲清潔用具及智能電話。（翁鈺輝攝）

+ 6

入境處特遣隊高級入境事務主任陸佩賢講述行動，指專責調查組經過深入調查及情報分析，成功鎖定一間安排非法勞工來港，提供清潔服務的內地公司。今（3日）入境處特遣隊聯同專責調查組人員，喬裝成顧客以「放蛇」手法向目標清潔公司負責人查詢相關服務，其後在該公司來港提供清潔服務時進行拘捕，行動中拘捕4名內地人，包括28歲的負責人及3名年齡介乎19至30歲的清潔工人，他們均以訪客身份入境。

最近入境處留意到有內地清潔公司，利用小紅書作宣傳，聲稱可以在香港提供清潔服務。初步調查指，涉事的內地清潔公司主要透過社交媒體作宣傳，以提供廉價的清潔服務作招徠，吸引香港的客戶，實質是安排非法勞工來港提供清潔服務，他們以3元至5元人民幣一呎收費。調查人員行動中檢取清潔工具及用來操作社交媒體賬號的智能電話。入境處指會一直密切關注非法勞工活動的趨勢，並適時採取有力的執法行動，打擊不同行業的非法勞工以保障本地勞工市場，並會通知內地執法機關採取執法行動。

根據香港法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，均不得在港從事任何有薪或無薪的僱傭工作、開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款50000元及監禁2年。入境處重申，非法勞工固然要面臨刑事責任，但僱用不可合法受僱的人亦是嚴重罪行，任何人士如果僱用不可合法受僱的人即屬違法，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。市民或僱主如對僱員是否可在香港合法受僱存有疑問，可致電入境處熱線2824 1551。