男子旺角虛幣店套現$300萬泰達幣中伏　警拘3人檢逾千萬元假金牛

一名44歲男子早前經朋友介紹，認識了另一名男子，對方聲稱可以協助他套現虛擬貨幣，兩人其後相約到旺角一間加密貨幣店舖交收。事主按店員指示，轉帳約值300萬元的虛擬貨幣到一個加密貨幣錢包戶口，惟對方卻以不同藉口，拒絕支付相應的港幣予事主。事主懷疑受騙，7月12日報案求助。



警方接報到場調查後，同日在旺角區拘捕2男1女，並檢獲10,978張面值1,000元的懷疑偽鈔。被捕人涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有偽製紙幣」，現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊調查。

消息稱，案中虛擬貨幣為泰達幣（USDT）。其中一名40歲姓孔被捕男子為中介；另兩名被捕人分別為24歲姓黃男子及42歲姓林女子，均為涉案店舖的職員。孔男報稱不認識黃男及林女。

輾轉獲介紹陌生男女 金牛幾乎全是「練功劵」

據了解，男事主為一名商人，本月初他受居於杜拜的朋友委託，兌現值逾 312萬港元的泰達幣，事主可獲5萬元報酬。他輾轉獲內地朋友介紹一名女子，對方又介紹案中姓孔男，聲稱可提供更好匯率。

其後，事主與助理在尖沙咀一間酒店大堂，與該對男女會面，雙方就買賣有關泰達幣達成共識，並往旺角一商廈的虛幣店交易。當時由案中兩名職員招待，有人從手提箱取出3疊以保鮮紙包裹、聲稱是面值1,000元港幣的鈔票，同時要求事主匯入該名女子提供的加密貨幣電子錢包地址。

當事主匯幣後要求查看交易現金時，兩名職員藉詞未獲負責人指示，拒絕檢驗，事主因此起疑及報警。警方趕抵揭發該批現金，只有面、底是1,000元港紙，但內部全是1,000元的「練功劵」，拘捕案中3人。

警方呼籲，市民如果需要交易加密貨幣，應選用信譽良好的找換店或銀行。如果有懷疑請即致電警方「防騙易」諮詢熱線18222查詢。

另外，警方提醒市民找續鈔票時，切勿掉以輕心，要仔細檢查鈔票的防偽特徵，包括開窗式金屬線、動感光亮圖案及凹凸手感等等。市民如果收到偽鈔，亦切勿嘗試使用，否則有機會干犯第200章 《刑事罪行條例》有關管用或行使偽鈔的條文，一經定罪最高可被監禁14年。