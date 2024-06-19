本港檢獲偽鈔趨升　今年首5個月檢7803張　以金牛和大牛為主

本港近期檢獲的港元偽鈔有上升之勢。警方去年檢獲的港幣偽鈔共有10191張;2024年1至5月共有7803張。財經事務及庫務局指數字有所上升，主要是由於在數宗詐騙案中檢獲大量面額1,000元及500元偽鈔。



至於會否在鈔票應用新科技作為防偽特徵，財庫局則指據金管局了解,目前仍未有應用於鈔票的生物識別、智能芯片、納米材料的防偽特徵技術。金管局會繼續密切留意有關科技發展,適時引進新科技,提高港元鈔票的防偽水平。



警方檢獲面值共6,750元懷疑偽鈔。（警方提供）

財經事務及庫務局局長許正字書面回覆經民聯立法會議員梁美芬時指，此兩年間,共約7成的偽鈔是警方執法行動中檢獲,其餘則是由銀行及零售業在其日常業務中檢獲後轉交警方處理。大部分檢獲的港幣偽鈔質量低劣且沒有防偽特徵,部分印有「練功券」字樣(即內地銀行員工練習點算鈔票的工具),與真鈔有明顯分別。

當局又指，香港的整體偽鈔比率相比其他地區處於低水平。以2023年為例,每百萬流通鈔票有3張偽鈔,較英國25張、歐元區16張、加拿大6張及澳洲的5張為低。

警方檢獲4疊「錢磚」，當中只有8張是真鈔，其他全是印有「練功券」字眼的懷疑偽鈔。（左朗星攝）

財庫局強調，政府一向高度重視打擊涉及偽鈔罪行的工作 ,並會透過持續監察香港及其他地區的偽鈔趨勢, 以及與各地中央銀行及執法機構保持密切聯繫,確保能夠適時作出相應措施,以應對和防範偽鈔問題。金管局、警方和發鈔銀行三方就打擊偽鈔犯罪活動保持緊密溝通 。發鈔銀行收到高仿真度偽鈔會即時通報警方及金管局,警方亦會定期向金管局提供最新偽鈔情報,並聯同金管局分析偽鈔質素,評估港鈔的防偽特徵被成功仿製的風險。此外,針對製造和分發偽鈔的不法之徒,警方恆常透過與內地及海外執法機構進行情報交流,亦不時協助金管局為驗鈔機供應商進行測試,以確保驗鈔機能準確辨別偽鈔。