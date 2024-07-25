半山旭龢道火｜疑因離婚釀爭產　留遺書「報復妻子」六旬男不治

半山旭龢道昨日（24日）發生謀殺、企圖自殺及縱火案。昨午12時58分警方接報清暉大廈7樓一個單位起火冒煙，消防員在洗手間及客廳分別救出兩名昏迷男女。女傷者姓竇（57歲）送院後不治；男事主姓李（66歲）送院搶救，延至昨晚9時39分不治。



警方指兩名死者為夫婦，正辦理離婚手續，疑就家產問題有爭議，現場留下遺書，男死者稱要報復女死者。另外，消防派出火警調查犬到場協助調查起火原因，據悉經調查後在發現按摩椅附近有助燃劑，相信起火點在按摩椅附近。事件中有兩名消防員在灌救期間不適送院。

單位外牆熏黑。（蔡正邦攝）

消防處及警方昨日召開記者會交代案情。消防處署理助理消防區長賀頴琪稱，消防出動一條喉及一隊煙帽隊，於下午1時15分大致將火救熄。他指火勢主要在客廳位置，單位面積約18米乘15米。消防在洗手間及客廳分別救出一男一女，他們獲救時不省人事。經調查相信起火原因有可疑，仍在調查起因。另外，他指單位大門堅固，增加破門入屋的難度，而且現場濃煙密佈，增加搜救困難。消息指，由於濃煙令現場能見度太低，消防進入單位後，亦要趴下才能前進。

警務處中區警區助理指揮官（刑事）警司謝子坤（左）、消防處署理助理消防區長賀頴琪（中）、消防處高級救護主任袁仲豪（右）交代案情。（羅日昇攝）

消防處高級救護主任袁仲豪表示，兩名事主獲救時均嚴重受傷，當中女事主身體有燒傷，男事主則手及面部二級燒傷，二人無呼吸脈搏，均送往瑪麗醫院搶救。消息稱，女事主除燒傷外，亦有吸入濃煙。

中區警區助理指揮官（刑事）警司謝子坤指，經調查相信男傷者姓李（66歲），據悉是玩具商人；女傷者姓竇（57歲），據悉是主婦；二人為夫婦關係。現場大門有三把鎖均反鎖，女死者倒臥在飯廳近大門位置，頭部朝向大門，面朝天，獲救時陷入昏迷，全身熏黑；男傷者被發現坐在廁所內昏迷。

經初步調查，二人關係不好，已分房睡覺，近年正辦理離婚手續，亦就家產一事曾發生爭執。女死者曾向精神科求診，男傷者則沒有精神病紀錄。夫婦與一名年約30歲的兒子同住，兒子出門時認為父母並無異樣。

警方亦在男傷者房間尋獲遺書，內容指與太太關係不好，想報復太太而自殺。女死者死因及曾否被餵食藥物均有待驗屍後確定。事件不涉及第三者問題，相信涉及資產分配，據悉案發單位為夫婦聯名持有；男傷者近日生意轉差，警方正調查會否與案有關。

現場是旭龢道清暉大廈。（蔡正邦攝）

半山旭龢道清暉大廈有單位起火，兩人昏迷送院，消防處派出火警調查犬隊到場協助調查起火原因。（羅日昇攝）

現場是旭龢道清暉大廈。（蔡正邦攝）

警方刑事調查隊到場。（蔡正邦攝）

警方及消防員在場調查火警起因。（蔡正邦攝）

消防在場調查起火原因。（羅日昇攝）

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