放蛇捉白牌車︱警網上預約屯門出發　各收$750一程　兩車司機被捕

新界北總區交通部執行及管制組周二（13日）早上，在區內展開以情報主導的執法行動打擊「白牌車」，喬裝乘客透過網上平台，以每程約750元價，在屯門區租用兩輛私家車，涉案所有車輛均沒有運輸署發出的出租汽車許可證。



行動中，兩名（42及62歲）男司機因涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」被捕，均獲准保釋，須於9月上旬向警方報到。

警方表示，非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，會引致乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有保障。根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，一經定罪，最高可被罰款1萬元及監禁6個月。

警方「放蛇」在網上平台預約，以每程750元召「白牌車」。（警方提供）

另外警方指，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照3年，而相關涉案車輛會被吊銷牌照及被扣押。