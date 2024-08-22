機警銀行職員識破騙局　阻內地女生匯$140萬及八旬婦進一步受騙

有機警銀行職員成功識破騙徒手法，分別阻止一名27歲女內地留學生墮入騙局，亦阻止一名80歲老婦繼續成為騙徒獵物。兩宗案件均發生在屯門區，其中一名內地留學生收到騙徒電話，指她涉及洗黑錢案，要求提供戶口資料及匯款，但銀行職員發現有可疑，成功阻止她匯款140萬元；另外，80歲老婦則在網上被騙徒游說投資股票，已多次親身匯款200萬元到騙徒帳戶，最後再匯款時由銀行櫃檯職員告知，始驚悉受騙。



兩名女子分別遭電騙及網騙，幸得機警銀行職員發現有可疑，才阻止受害人進一步損失。（資料圖片）

上月（23日）中午12時許，一名27歲姓羅女內地留學生接獲騙徒來電，其後騙徒訛稱自己是廣州內地執法機構人員，並聲稱女事主涉及在內地有關洗黑錢的案件，於是指示她供中國銀行戶口資料以便作出資產審查。女內地生不虞有詐，遵從騙徒指示匯款140萬元， 其後由中國銀行職員發現匯款有可疑，於是致電告知事主並阻止該筆匯款，所以沒有金錢損失，案件由屯門警區刑事調查跟進。

兩名女子分別遭電騙及網騙，幸得機警銀行職員發現有可疑，才阻止受害人進一步損失。（資料圖片）

另外，在7月至8月21日期間，一名80歲老婦透過facebook發現有投資廣告，其後透過WhatsApp聯絡騙徒了解。騙徒訛稱自己是投資專家，並游說事主透過其所提供的應用程式投資股票，事主於是開設帳戶，並轉移大約200萬元到騙徒的銀行戶口。其中老婦多次親到滙豐銀行進行匯款，在最後一次匯款時，由銀行櫃檯職員告知她可能受騙，事主其後亦與騙徒，最終發現受騙於是報警，但已接200萬元。案件現時交由屯門警區刑事調查隊跟進。