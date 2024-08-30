假「戶戶送」毒App再現　男子為買特惠食品中伏失$57萬

假冒外賣平台「戶戶送」有毒應用程式再現，用戶如不慎下載黑客提供的APK檔案，安裝及允許毒App完全控制手機，手機隨時變「裸機」任黑客入侵，一名男子便因此痛失57萬元。



警方表示，日前該名男事主於facebook專頁發現特惠急凍食品帖文，於是透過WhatsApp查詢商家，並被誘騙下載安裝與「戶戶送」同名的毒App訂購食品，登入該程式後，事主無法正常使用手機，遂重新開機，並刪除該App。

翌日，事主收到銀行訊息，顯示戶口曾有3項信用卡交易，損失共57萬元。警方相信，黑客曾經瀏覽受害人以文件等形式儲存在手機內的銀行登入賬戶名稱及密碼資料後，進入受害人的網上銀行進行轉賬。

一名男子下載了有毒「戶戶送」程式，痛失57萬元。（守網者 Facebook）

警方提醒，切勿將信用卡及銀行賬戶登入名稱等敏感料，以任何形式儲存於手機內，亦切勿從非官方渠道下載手機App，也切勿允許App存取不合理的權限。

市民若懷疑安裝黑客毒App，應把手機還原至出廠設定以徹底清除惡意程式，亦可瀏覽「守網者網站」了解更多科技資訊、安全風險、網上欺詐、不良資訊的認知。如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入專頁名稱、網址、電話等，即時評估風險。