深圳灣大橋車墮海︱離世海關親友橋面路祭　水鬼隊尋車cam無果

一名駐守深圳灣口岸的46歲海關男關員，周一（2日）晚上駕車上班途中，在深圳灣公路大橋失事，連人帶車飛越圍欄跌落2米深海底，被救起送院，惜告身亡。死者親友今午（4日）分別由一輛黃色小巴及一輛紅色旅遊巴，接載到大橋進行路祭。另外，警方早前指出沒有片段可還原事發經過，早上有警方「水鬼隊」蛙人返回現場，落水搜索車cam，惟據悉至今仍未有任何發現。



現場可見，死者親友一行數十人身穿黑衣到橋面進行儀式，警員封鎖部分行車線及在旁指揮交通。儀式持續約一小時，完成後親友登車離去。

死者親友分別由一輛黃色小巴及一輛紅色旅遊巴接載到深圳灣公路大橋橋面進行路祭。（羅日昇攝）

死者親友到深圳灣公路大橋橋面進行路祭。（羅日昇攝）

死者親友到深圳灣公路大橋橋面進行路祭。（羅日昇攝）

警方早前指出，由於涉事路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程；而運輸署昨晚（3日）回覆查詢時稱，深圳灣公路大橋上裝有閉路電視系統，供運輸署交通控制中心作實時監察交通情况、交通管制及處理交通事故用途，但不會錄影或儲存片段。

由於深圳灣公路大橋未有片段可還原事發經過，今日警員繼續在大欖涌車輛扣留中心，檢視涉事私家車尋找車禍起因。另一方面，早上約11時許，水警輪亦到海面搜索，並派出蛙人落水搜尋涉事私家車的車cam，但據知至今仍未有任何發現。

警方派出「水鬼隊」到現場搜尋車cam。

人員在私家車上檢獲一個甩掉頭顱的公仔。（蔡正邦攝）

私家車停在汽車扣留中心內，維修人員及警員在場了解情況。（蔡正邦攝）

事發於周一（2日）晚上約9時18分，警方接獲報案指，有人在深圳灣大橋見到一架私家車失事，連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊到場通宵搜索。警方在橋面快線發現兩條車軚痕、慢線道路維修路牌撞毀，近海欄杆亦被撞毀。

至周二（3日）凌晨零時45分左右，消防蛙人將事主救到岸上，他昏迷不醒血流滿面，救護員接手進行心外壓急救，隨後將事主送往天水圍醫院，惜至凌晨1時30分宣告不治。

現場放置的信息顯示屏損毀。(李家傑攝)

案發後有消息稱，涉事私家車疑失控撞向路肩的信息顯示屏，其後越過欄杆墮入海中。路政署昨日（3日）回覆《香港01》查詢時表示，涉事信息顯示屏設置方式符合相關道路工程標準；事發後，顯示屏亦沒有明顯受壓的痕跡。

▼事發後現場搜救及調查工作▼



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▼9月3日中午吊起涉事私家車 ▼



工人用吊索將私家車吊起，可見它車頭嚴重損毀。（黃偉民攝）

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▼9月3日涉事私家車被送到大欖涌汽車扣留中心檢驗 ▼



深圳灣大橋發生奪命車禍，涉事私家車車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起。（黃煦緻攝）