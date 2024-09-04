深圳灣大橋車墮海︱離世海關親友橋面路祭 水鬼隊尋車cam無果
一名駐守深圳灣口岸的46歲海關男關員，周一（2日）晚上駕車上班途中，在深圳灣公路大橋失事，連人帶車飛越圍欄跌落2米深海底，被救起送院，惜告身亡。死者親友今午（4日）分別由一輛黃色小巴及一輛紅色旅遊巴，接載到大橋進行路祭。另外，警方早前指出沒有片段可還原事發經過，早上有警方「水鬼隊」蛙人返回現場，落水搜索車cam，惟據悉至今仍未有任何發現。
現場可見，死者親友一行數十人身穿黑衣到橋面進行儀式，警員封鎖部分行車線及在旁指揮交通。儀式持續約一小時，完成後親友登車離去。
警方早前指出，由於涉事路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程；而運輸署昨晚（3日）回覆查詢時稱，深圳灣公路大橋上裝有閉路電視系統，供運輸署交通控制中心作實時監察交通情况、交通管制及處理交通事故用途，但不會錄影或儲存片段。
由於深圳灣公路大橋未有片段可還原事發經過，今日警員繼續在大欖涌車輛扣留中心，檢視涉事私家車尋找車禍起因。另一方面，早上約11時許，水警輪亦到海面搜索，並派出蛙人落水搜尋涉事私家車的車cam，但據知至今仍未有任何發現。
事發於周一（2日）晚上約9時18分，警方接獲報案指，有人在深圳灣大橋見到一架私家車失事，連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊到場通宵搜索。警方在橋面快線發現兩條車軚痕、慢線道路維修路牌撞毀，近海欄杆亦被撞毀。
至周二（3日）凌晨零時45分左右，消防蛙人將事主救到岸上，他昏迷不醒血流滿面，救護員接手進行心外壓急救，隨後將事主送往天水圍醫院，惜至凌晨1時30分宣告不治。
案發後有消息稱，涉事私家車疑失控撞向路肩的信息顯示屏，其後越過欄杆墮入海中。路政署昨日（3日）回覆《香港01》查詢時表示，涉事信息顯示屏設置方式符合相關道路工程標準；事發後，顯示屏亦沒有明顯受壓的痕跡。
▼事發後現場搜救及調查工作▼
▼9月3日中午吊起涉事私家車 ▼
▼9月3日涉事私家車被送到大欖涌汽車扣留中心檢驗 ▼