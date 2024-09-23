iPhone 16｜男子中環站交收遇「入數黨」　遭騙走全新16 Pro手機

中環發生iPhone騙案。今（23日）午約3時15分，警方接獲一名姓李（31歲）男子報案，指相約另一名男子在中環站近H出口交收期間，被人掠去一部值近1萬元的手提電話，幸他沒有受傷，事後在場助查。



據了解，案中手機為上周五（20日）剛開賣的最新型號iPhone 16 Pro 256GB「沙漠金」。警方指，疑犯向港島綫方向逃去，正追緝一名高約1.8米、中等身材，藍衣白褲、黑色袋、戴口罩的男子歸案。

一名男子於中環站交收時誤中「入數黨」圈套，被騙走一部iPhone16 Pro手機，事後在場協助調查。（陳浩然攝）

消息稱，事主日前取得全新手機後，在Carousell以9,000多元「蝕讓」放售手機。事發時，他相約對方在閘外交收，等候期間接獲「買家」來電，對方更傳送一張銀行入數紙圖片，事主查看網上銀行之際，一名男子便現身取機，事主不虞有詐將電話交予對方後，才驚覺轉賬無果，但疑犯已入閘逃去；事主再查看Carousell時，該「買家」亦已改名。

一名男子於中環站交收時誤中「入數黨」圈套，被騙走一部iPhone16 Pro手機。（陳浩然攝）

iPhone 16 及 16 Pro系列，上周五（20日）正式開賣。翻查蘋果官網資料，iPhone 16 Pro Max 256GB 售價為10,199元、512GB為11,899元、最貴的1TB為13,599元。至於iPhone 16 Pro，128GB 售價為8,599元、256GB為9,399元、512GB為11,099元，最貴的1TB為12,799元。

上周開賣當日早上10時，旺角先達部份店鋪早早開門，其中iPhone 16 Pro Max炒價一度有1,000至2,000元水位，其中iPhone 16 Pro Max 256GB「沙漠金」最受歡迎，每部水位一度高達2300至2,500元左右。但今日炒價已大幅回落，最多只有數百元水位；而「細機」更加沒有炒風。

一名男子於中環站交收時誤中「入數黨」圈套，被騙走一部iPhone16 Pro手機，事後在場協助調查。（陳浩然攝）