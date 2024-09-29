獅子山隧道公路車禍後兩司機站馬路中　網嘆：噚日死2個都唔識驚

昨日（28日）港深西部公路發生兩死奪命車禍，兩輛的士相撞後，兩名司機落車在馬路中商討，結果一輛駛至四驅車撞向紅的車尾，將其推前撞斃兩名司機。言猶在耳，今早（29日）網上又流傳一張照片，可見獅子山隧道公路發生車禍，兩名司機又在馬路中商討，網民慨嘆：「人類總要重複同樣的錯誤！」、「噚日死2個咁大單都唔識驚？」



港深西部公路兩死車禍後一天，今早（29日）網上流傳一張相片，可見再有兩名司機疑意外後，下車在獅子山隧道公路馬路中商討。（馬路的事討論區／Wai Sang Lam）

今早有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上載一張相片，指獅子山隧道公路往馬場方向發生交通意外，有兩名司機下車站於馬路中商討，旁邊則車來車往。警方指，今早10時許，上址附近曾有其他駕駛人士報案指發生交通意外，但到場後未有發現。

由於港深西部公路昨日才發生因為站在馬路中「講數」被撞死的慘劇，相片引發網民熱議，批評兩名司機未有吸取教訓，「噚日死2個咁大單都唔識驚？」、「歷史係不斷重複，人係唔會吸取教訓」、「人類總要重複同樣的錯誤！」有人直斥「埋一邊先講啦，公路黎㗎！」、「企埋路邊得唔得呀！」、「依家啲人係咪唔識行埋路肩先講數？」

▼ 9月28日港深西部公路兩死車禍 ▼



港深西部公路昨日（28日）發生嚴重車禍，兩名的士司機不治。（網民毛生）

中國香港汽車會會監李耀培昨日接受《香港01》電話訪問指出，司機若遇上交通意外需要商討，切勿站在兩車之間或車頭，應站在車輛後方路壆或路肩位置，或留在車上扣好安全帶及報警，待警方到場後才下車。

港深西部公路9月28日發生兩死奪命車禍，有車cam片段顯示，涉事紅色的士事發前約15分鐘停在一處向左微彎的路段，綠的則停在前方逾100米外。（網上片段截圖）

港深西部公路發生嚴重車禍，其中兩架的士停在快線。（梁偉權攝）