海關截空運貨物揭陶瓷畫框架藏毒　拘54歲提貨男檢$4400萬「冰」

海關昨日（5日）偵破本年度最大宗空運貨物販運冰毒案件。昨日（5日）海關揀選並查驗一批從吉爾吉斯斯坦抵港、報稱載有共8個陶瓷畫木框架的空運貨物中，發現木條接駁位之間有234個暗格，內藏共88公斤的懷疑冰毒，市值4,400萬元。海關隨即在機場拘捕一名提貨的54歲、報稱任職司機的本地男子。經初步調查，相信被捕司機是受他人委託取貨再作處理。



海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌交代案情。（林振華攝）

海關機場科人員昨日（5日）根據風險評估，揀選及查驗一批從中亞國家吉爾吉斯斯坦抵港、報稱載有禮物禮品的空運貨物，貨物一共裝有8個陶瓷畫的木製保護框架。海關透過X光檢查後，發現每個木架的接駁位置均顯示有密度較深的影像。

木架以44條長木條和36條短木條裝嵌而成，木條和木條之間有234個接駁位置，海關人員將木條逐一拆開，發現全部234個接駁位置內層都被掏空、改裝變成暗格，並藏有用膠袋包著的白色粉末。經儀器檢測後確認白色粉末為冰毒，整批8個木架，共檢獲88公斤懷疑冰毒，市值4400萬元。

海關人員同日在機場拘捕了一名取貨的54歲、報稱任職司機的本地男子。經海關毒品調查科初步調查，相信被捕男司機是受他人委託提取貨物再作處理，案件仍然調查中。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌指，案件中販毒集團，首先以運送一批看似高價的陶瓷品，企圖轉移海關視線，但吉爾吉斯斯坦並非為常見輸出藝術品出產地，輸出這批陶瓷畫屬罕見，故引起海關懷疑。

鄒永昌續指，這宗案件是20年來首宗由吉爾吉斯斯坦偷運毒品進港的案件，海關會繼續密切監察國際的販毒趨勢，加強與內地及海外執法機關的情報交流，從源頭打擊販毒活動。

案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關將調查毒品的流向，並呼籲物流業界提高警覺，如果遇到可疑的客戶，或者一些不明來歷的貨物，須與海關舉報。海關強調，販運危險為嚴重罪行，一經定罪將罰款500萬元及終身監禁。