海關月內破4宗海運私煙案　搜星泰越抵港貨櫃　檢$2.4億貨拘3人

香港海關為加強打擊海路走私香煙活動，於10月3日至10月21日期間透過風險管理和情報分析，偵破4宗以海運貨櫃走私香煙的案件，檢獲共約5,100萬支懷疑私煙及約1,700公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值共約2.4億元，應課稅值約1.8億元，並拘捕3人。



香港海關偵破4宗以海運貨櫃走私香煙的案件，檢獲共約5,100萬支懷疑私煙及約1,700公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值共約2.4億元，應課稅值約1.8億元。（海關提供）

首宗案件中，海關於10月3在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從泰國抵港，報稱載有米線的40呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲約800萬支懷疑私煙，並拘捕一名63歲懷疑涉案本地男子。

另外，海關於10月10日在屯門內河船碼頭海關大樓驗貨場揀選及查驗兩個從新加坡經內地抵港，分別報稱載有照明配件及廚房用具的40呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲約2,100支懷疑私煙。

香港海關偵破4宗以海運貨櫃走私香煙的案件，檢獲共約5,100萬支懷疑私煙及約1,700公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值共約2.4億元，應課稅值約1.8億元。（海關提供）

相隔6日後，在10月16日海關亦對一個從越南經內地抵港，報稱載有廚房用品的40呎貨櫃進行查驗，獲約1000萬支懷疑私煙，並拘捕一名66歲貨櫃車司機。在同日稍後的監控遞送行動中，人員在元朗唐人新村一個鐵皮場，再拘捕一名44歲男子，並於翌日在新界古洞另一個鐵皮場檢獲約180萬支懷疑私煙和約1,700公斤懷疑未完稅製成煙草。

香港海關偵破4宗以海運貨櫃走私香煙的案件，檢獲共約5,100萬支懷疑私煙及約1,700公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值共約2.4億元，應課稅值約1.8億元。（海關提供）

海關在跟進調查後，於周一（21日）再於屯門內河船碼頭驗貨場查驗一個從越南經內地抵港，報稱載有廚房用品的40呎貨櫃。經檢查後，人員在該貨櫃內檢獲約1,100萬支懷疑私煙。

海關強調，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

香港海關偵破4宗以海運貨櫃走私香煙的案件，檢獲共約5,100萬支懷疑私煙及約1,700公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值共約2.4億元，應課稅值約1.8億元。（海關提供）

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動