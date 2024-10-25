海關截往台中貨櫃　檢$1億中央處理器家電等　揭用已解散公司寄貨

上周二（10月15日），海關在一隻準備前往台中、報稱載有電子配件的40呎貨櫃內，檢獲大量未列艙單貨物，包括家電產品、路由器、中央處理器、 電腦、電路板等，市值逾1億港元。海關揭發不法分子利用一些已經解散的公司，作為寄件人登記，相信該批貨物會會先運到台北再轉送內地，如成功走私，相信可以逃稅約1,000萬元。案件仍在進行調查中，海關不排除有更多人被捕。



行動中，海關檢獲報稱載有電子配件的40呎貨櫃裡面，找到大量未列艙單的貨物，市值超過1億港元。（王譯揚攝）

港口及海科貨櫃貨物檢查組督察劉芷欣表示。10月15日，港口及海域科聯同海關有組織罪案調查科展開聯合行動，打擊海運走私活動，鎖定一個由香港出口到台中的40呎海運貨櫃。根據資料顯示，貨櫃報稱有電子配件。海關對貨櫃進行X光檢查時，發現可疑影像。

X光的圖片顯示，貨櫃裡面的貨物整齊排列，但有比較深色的部分，海關相信為大型貨物，跟報稱電子配件的體積並不相符，隨後港口及海域科將上述的發現交給海關有組織罪案調查科跟進調查。

海關以X光掃瞄時發現可疑影像。（王譯揚攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，經過初步點算，海關找到超過40版未列艙單貨物，當中包括家電產品、路由器、中央處理器、 電腦、電路板等，總值超過1億港元，據悉，走私貨物當中，以中央處理器最為值錢。

走私貨物當中，以中央處理器最為值錢。（王譯揚攝）

同時，海關也找到少量已經報關的電子配件，當中包括電線、火牛等，以及約20至30隻光碟等物品，海關正在調查光碟價值。海關指，發現今次不法分子將未報關的貨物，混雜在其他已報關的貨物之中，嘗試逃避海關法眼。同時經過調查也發現，不法分子利用一些已經解散的公司，作為寄件人登記，藉此逃避偵查。據悉，登記公司均為不知名細公司。

海關檢獲用作魚目混珠的光碟。（王譯揚攝）

海關相信，內地對這些產品的需求十分殷切，因此不法分子嘗試採取迂迴路線，先將貨物首先走私到台中，然後再由不同的途徑走私到內地。海關估計，該批貨物能夠成功走私回內地的話，將能夠逃稅約1,000萬。

胡雪兒續指，香港海關作為一支專責打擊走私的部門，一直站在最前線全方位打擊不同類型的走私行動，案件仍在進行調查中，會繼續深入調查，不排除有更多人被捕。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單的貨物即屬違法，一經定罪，最高可別判罰款港幣200萬元及監禁7年。市民以身試法。最後，如果市民有任何有關走私活動的舉報，可以致電海關24小時舉報熱線182-80-80 或者透過海關舉報罪案專用電郵 crimereport@customs.gov.hk 去舉報任何類型的違法活動。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒（左）及港口及海科貨櫃貨物檢查組督察劉芷欣（右）簡報案情。（王譯揚攝）